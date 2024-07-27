Семейный японский минивэн в новой версии позаимствовал элементы дизайна у спорткара

Стартовали продажи новой версии минивэна Honda Odyssey 2025

Honda представила обновленный минивэн Odyssey 2025 модельного года, который получил ряд важных улучшений, направленных на повышение комфорта, технологий и стиля.

Odyssey 2025 отличается от своего предшественника более агрессивным дизайном. Машина получила обновленную решетку радиатора с черным обрамлением, напоминающую спортивные модели Honda. Более крупные противотуманные фары добавляют уверенности внешнему виду.

Honda Odyssey 2025

Сзади изменения менее заметны, но новый бампер с вертикальными отражателями, позаимствованными у спорткара Acura NSX, придает автомобилю более современный вид. Дополняет образ обновленная палитра цветов, включающая Solar Silver Metallic и Smoke Blue Pearl, а также 19-дюймовые диски для топовой комплектации Elite.

В стандартной комплектации минивэн оснащен семидюймовой цифровой приборной панелью, которая обеспечивает лучшую читаемость информации. Обновленный сенсорный экран диагональю 9 дюймов обеспечивает более удобное управление информационно-развлекательной системой. Она стала работать быстрее за счет более мощного процессора. Добавились беспроводные возможности подключения Android Auto и Apple CarPlay, а также больше портов USB-C спереди и сзади.

Интерьер Honda Odyssey 2025

Особого внимания заслуживает новая развлекательная система для заднего ряда с экраном 12,8 дюйма, которая доступна в комплектациях Touring или Elite.

Honda Odyssey 2025 остался верен своему атмосферному 3,5-литровому V-6 мощностью 280 л.с., в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовая версия Odyssey 2025 стала дороже и теперь стоит 43 315 долларов. Топовая комплектация Elite обойдется в 52 275 долларов. Продажи в США стартовали 23 июля.

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Источник: Motor1