В российские гостиницы можно будет заселяться по водительскому удостоверению

С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в гостиницы, предъявив ВУ

С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в гостиницы, предъявив всего лишь водительское удостоверение. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. Это нововведение, безусловно, вызовет большой интерес у граждан. С одной стороны, больше не придется носить с собой паспорт, достаточно будет иметь при себе права. С другой стороны, появляются вопросы о безопасности и реализации этой инициативы.

Пока неясно, каким образом будет реализовываться данное поручение. Возможны несколько сценариев:

Гостиницы могут подключиться к единой базе данных, где информация о гражданах будет доступна через электронный запрос по номеру водительского удостоверения.

Гостиницы могут использовать сканеры для считывания информации с водительских прав, чтобы проверить личность гостя.

В некоторых случаях может быть использован комбинированный подход, где дополнительно к водительским правам потребуется предъявить другой документ, подтверждающий личность, например, СНИЛС. Безусловно, введение нового порядка заселения в гостиницы имеет свои плюсы и минусы.

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Источник: РИА Новости