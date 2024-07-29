Полный привод, АКП и надежный мотор: в продаже появились новые Toyota Hilux
Российский дилер привез в страну актуальную рестайлинговую версию восьмого поколения пикапа Toyota Hilux по цене 6 990 000 руб. Автомобиль оснащен АКП и 2,8-литровым дизельным мотором. Мощность составляет 200 л.с., крутящий момент при этом равен 500 Нм. Привод полный.
Toyota презентовала спортивную версию пикапа Hilux под названием GR Sport в начале 2022 года. Автомобиль получил новую решетку радиатора черного цвета с надписью Toyota, 17-дюймовые колесные диски, другие бамперы и внедорожные шины. В салоне установлены спортивные сиденья.
Hilux GR Sport оснащен 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru