Полный привод, АКП и надежный мотор: в продаже появились новые Toyota Hilux

В России дилеры начали продавать пикап Toyota Hilux GR Sport за 7 млн рублей

Российский дилер привез в страну актуальную рестайлинговую версию восьмого поколения пикапа Toyota Hilux по цене 6 990 000 руб. Автомобиль оснащен АКП и 2,8-литровым дизельным мотором. Мощность составляет 200 л.с., крутящий момент при этом равен 500 Нм. Привод полный.

Toyota Hilux GR Sport

Toyota презентовала спортивную версию пикапа Hilux под названием GR Sport в начале 2022 года. Автомобиль получил новую решетку радиатора черного цвета с надписью Toyota, 17-дюймовые колесные диски, другие бамперы и внедорожные шины. В салоне установлены спортивные сиденья.

Toyota Hilux GR Sport

Hilux GR Sport оснащен 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru