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Полный привод, АКП и надежный мотор: в продаже появились новые Toyota Hilux

В России дилеры начали продавать пикап Toyota Hilux GR Sport за 7 млн рублей

Российский дилер привез в страну актуальную рестайлинговую версию восьмого поколения пикапа Toyota Hilux по цене 6 990 000 руб. Автомобиль оснащен АКП и 2,8-литровым дизельным мотором. Мощность составляет 200 л.с., крутящий момент при этом равен 500 Нм. Привод полный.

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Toyota Hilux GR Sport
Toyota Hilux GR Sport

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Toyota презентовала спортивную версию пикапа Hilux под названием GR Sport в начале 2022 года. Автомобиль получил новую решетку радиатора черного цвета с надписью Toyota, 17-дюймовые колесные диски, другие бамперы и внедорожные шины. В салоне установлены спортивные сиденья.

Toyota Hilux GR Sport
Toyota Hilux GR Sport

Hilux GR Sport оснащен 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
29.07.2024
Фото:Toyota
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