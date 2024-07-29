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Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году

В России за полгода на покупку новых машин граждане потратили 2,3 трлн рублей

На покупку новых легковых машин в первом полугодии текущего года россияне потратили 2,27 трлн рублей, что вдвое больше суммы, потраченной на новые легковые машины в первом полугодии 2023 года (1,1 трлн рублей). Причина в увеличении продаж новых машин, а также их стоимости.

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В январе – июне текущего года продажи новых машин в РФ выросли на 80% относительно того же периода 2023 года. Больше всего граждане потратили на покупку Lada (266,3 млрд рублей). В плане объемов выручки далее следует китайский бренд Geely (255,7 млрд рублей). На покупку Haval российские потребители потратили 214,5 млрд рублей, на Chery – 213,4 млрд рублей, на Changan – 140,2 млрд рублей, на LiXiang – 107,2 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:Depositphotos
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