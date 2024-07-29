Новый FAW Bestune B70 для России стал удобнее и технологичнее
В Bestune B70 четвертого поколения стоит обновленная информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном с высоким разрешением и быстрой реакцией благодаря мощному процессору.
B70 стал безопаснее благодаря улучшенным электронным помощникам. Автомобиль оборудован ассистентом смены полосы и системой мониторинга слепых зон, которые предупреждают водителя о невидимых автомобилях в соседних полосах.
На загородных трассах улучшенный адаптивный круиз-контроль помогает поддерживать нужную скорость, автоматически регулируя ее в зависимости от скорости потока. Также есть система предупреждения от лобовых столкновений и информирования о скором приближении другого автомобиля сзади.
Bestune B70 оснащен камерой кругового обзора 360+180, что облегчает маневрирование в узких местах и позволяет посмотреть сквозь автомобиль благодаря функции «прозрачное шасси».
Лифтбек распознает дорожные знаки с ограничениями скорости, транслируя информацию на приборной панели, и автоматически переключает фары между ближним и дальним светом. Он самостоятельно выберет оптимальный режим работы фар в темное время суток. Ассистент открытия дверей предупредит о приближающихся пешеходах и велосипедистах, что поможет избежать аварий.
Одним из плюсов нового автомобиля также является беспроводная зарядка, позволяющая быстро заряжать устройства.
Ранее сообщалось, что для отечественного рынка будет доступно два двигателя автомобиля: объемом 1,5 и 2,0 литра.
Эксперты считают, что новый FAW Bestune B70 может стать неплохой заменой Skoda Superb, который теперь на нашем рынке официально не представлен.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: FAW