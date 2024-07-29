Новый FAW Bestune B70 для России стал удобнее и технологичнее

FAW Bestune B70 New получил новую мультимедиа и улучшенные функции безопасности

В Bestune B70 четвертого поколения стоит обновленная информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном с высоким разрешением и быстрой реакцией благодаря мощному процессору.

B70 стал безопаснее благодаря улучшенным электронным помощникам. Автомобиль оборудован ассистентом смены полосы и системой мониторинга слепых зон, которые предупреждают водителя о невидимых автомобилях в соседних полосах.

На загородных трассах улучшенный адаптивный круиз-контроль помогает поддерживать нужную скорость, автоматически регулируя ее в зависимости от скорости потока. Также есть система предупреждения от лобовых столкновений и информирования о скором приближении другого автомобиля сзади.

Bestune B70 оснащен камерой кругового обзора 360+180, что облегчает маневрирование в узких местах и позволяет посмотреть сквозь автомобиль благодаря функции «прозрачное шасси».

Лифтбек распознает дорожные знаки с ограничениями скорости, транслируя информацию на приборной панели, и автоматически переключает фары между ближним и дальним светом. Он самостоятельно выберет оптимальный режим работы фар в темное время суток. Ассистент открытия дверей предупредит о приближающихся пешеходах и велосипедистах, что поможет избежать аварий.

Одним из плюсов нового автомобиля также является беспроводная зарядка, позволяющая быстро заряжать устройства.

Ранее сообщалось, что для отечественного рынка будет доступно два двигателя автомобиля: объемом 1,5 и 2,0 литра.

Эксперты считают, что новый FAW Bestune B70 может стать неплохой заменой Skoda Superb, который теперь на нашем рынке официально не представлен.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: FAW