Атмосферник 2.5 (194 л.с.), 8АКП и богатое оснащение: это отличная новинка параимпорта

Эксперт «За рулем» рассказал, чем хорош новый Hyundai Santa Fe

Поставкам новых машин по схеме параллельного импорта предрекают серьезный спад из-за ужесточения правил ввоза через страны ЕАЭС.

Тем не менее, спрос на «ушедшие» бренды сохраняется. Так, до сих пор сильна привязанность россиян к корейскому Hyundai Santa Fe.

Общемировые продажи кроссовера пятого поколения стартовали совсем недавно, а на рынке Казахстана он с весны 2024 года, но к нам попадают и сугубо южнокорейские вариации.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Младшая и самая доступная версия имеет атмосферный двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Эта связка мотора и коробки, по-видимому, лучшая по надежности и стоимости содержания, хотя у двигателя сложная комбинированная система впрыска с двумя рядами форсунок.

Тот же мотор, но турбированный (G4KP, 281 л.с.), сочетается только с роботизированной коробкой передач, равно как и дизель 2.2 (199 л.с.) с алюминиевым блоком, который перешел с прежнего знакомого нам поколения без значимых изменений.

Восьмиступенчатый робот D8LF1 с двумя «мокрыми» сцеплениями выпускают с 2019 года – нашим сервисменам этот агрегат почти неизвестен, а основные болячки еще только предстоит выявить.

К слову – в самой доступной версии Hyundai Santa Fe вы найдете 18-дюймовые колеса, обогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоторможения и удержания в полосе.

Оснащение даже в «базе» богатое, только вот цены кусаются – от 5,7 млн рублей.

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