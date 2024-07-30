Атмосферник 2.5 (194 л.с.), 8АКП и богатое оснащение: это отличная новинка параимпорта
Поставкам новых машин по схеме параллельного импорта предрекают серьезный спад из-за ужесточения правил ввоза через страны ЕАЭС.
Тем не менее, спрос на «ушедшие» бренды сохраняется. Так, до сих пор сильна привязанность россиян к корейскому Hyundai Santa Fe.
Общемировые продажи кроссовера пятого поколения стартовали совсем недавно, а на рынке Казахстана он с весны 2024 года, но к нам попадают и сугубо южнокорейские вариации.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Младшая и самая доступная версия имеет атмосферный двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Эта связка мотора и коробки, по-видимому, лучшая по надежности и стоимости содержания, хотя у двигателя сложная комбинированная система впрыска с двумя рядами форсунок.
Тот же мотор, но турбированный (G4KP, 281 л.с.), сочетается только с роботизированной коробкой передач, равно как и дизель 2.2 (199 л.с.) с алюминиевым блоком, который перешел с прежнего знакомого нам поколения без значимых изменений.
Восьмиступенчатый робот D8LF1 с двумя «мокрыми» сцеплениями выпускают с 2019 года – нашим сервисменам этот агрегат почти неизвестен, а основные болячки еще только предстоит выявить.
К слову – в самой доступной версии Hyundai Santa Fe вы найдете 18-дюймовые колеса, обогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоторможения и удержания в полосе.
Оснащение даже в «базе» богатое, только вот цены кусаются – от 5,7 млн рублей.
Подробнее о других новинках параллельного импорта читайте здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Hyundai Santa Fe ()
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .