На заседании Комитета по энергетике обсудят ситуацию с ростом цен на бензин в РФ
Ситуацию с ростом цен на бензин в России необходимо контролировать. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующее поручение он дал профильным комитетам палаты. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
Вопрос о подорожании топлива обсудили на заседании Совет Думы накануне, 29 июля. По словам Володина, к депутатам поступает много обращений граждан в связи с ростом цен на бензин.
«Правильно будет, чтобы профильные комитеты этим вопросом занялись и не снимали со своего контроля», – подчеркнул спикер палаты.
Ответственными за выполнение поручения Володина назначены Комитеты Госдумы по энергетике, по экономической политике, по аграрным вопросам и по контролю.
Кроме того, председатель Госдумы заявил о необходимости проведения расширенного заседания Комитета по энергетике, на которое в качестве докладчика планируется пригласить первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.
Напомним, в настоящее время в России действует запрет на экспорт топлива, мера, принятая Правительством РФ, призвана стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в период высокого спроса.
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Источник: pnp.ru