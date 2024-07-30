В лобовом ДТП с грузовиком на Кубани погибли люди: что известно о трагедии
Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Кущевском районе Краснодарского края. Уточняется, что инцидент произошел на автодороге, соединяющей станицы Кущевскую, Кугоейскую и хутор Сиротино. Управлявший Lada Kalina водитель во время обгона выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.
По инерции Lada Kalina продолжила движение и влетела в попутный КАМАЗ.
В результате аварии оба водителя легковых машин и два их пассажира скончались до приезда медиков.
Правоохранители проводят проверку на месте трагедии.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Кубани