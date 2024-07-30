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В лобовом ДТП с грузовиком на Кубани погибли люди: что известно о трагедии

На Кубани четыре человека погибли в массовой аварии с фурой

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Кущевском районе Краснодарского края. Уточняется, что инцидент произошел на автодороге, соединяющей станицы Кущевскую, Кугоейскую и хутор Сиротино. Управлявший Lada Kalina водитель во время обгона выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.

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По инерции Lada Kalina продолжила движение и влетела в попутный КАМАЗ.

В результате аварии оба водителя легковых машин и два их пассажира скончались до приезда медиков.

Правоохранители проводят проверку на месте трагедии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Кубани

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:МВД Медиа
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