В лобовом ДТП с грузовиком на Кубани погибли люди: что известно о трагедии

На Кубани четыре человека погибли в массовой аварии с фурой

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Кущевском районе Краснодарского края. Уточняется, что инцидент произошел на автодороге, соединяющей станицы Кущевскую, Кугоейскую и хутор Сиротино. Управлявший Lada Kalina водитель во время обгона выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.

По инерции Lada Kalina продолжила движение и влетела в попутный КАМАЗ.

В результате аварии оба водителя легковых машин и два их пассажира скончались до приезда медиков.

Правоохранители проводят проверку на месте трагедии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Кубани