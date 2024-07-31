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Какие проблемы грозят водителям в длительных поездках

Врач Андросова объяснила, как частое моргание за рулем сохранит зрение водителя

Автовладельцам из-за длительного управления транспортным средством грозит повышенное глазное давление, которое может обернуться снижением зрения. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделилась врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова.

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«Вождение авто может вызвать перенапряжение глаз и даже снижение зрения. В первую очередь это связано с длительной фиксацией взора на дороге, особенно в неблагоприятных условиях: низкая освещенность, слепящие блики и прочее», – объясняет врач.

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Также водители могут столкнуться с сухостью глаз, особенно когда они пристально контролируют ситуацию на трассе и не моргают при этом, отмечает Андросова. Из-за этого качество слезной пленки, покрывающей роговицу, страдает. Негативно сказывается на состоянии глаз и длительно работающий кондиционер в машине, из-за этого происходит пересыхание слезной пленки, что тоже способствует формированию синдрома сухого глаза, объясняет Андросова.

«Чтобы улучшить ситуацию, автомобилистам, помимо сознательного дополнительного моргания, можно периодически использовать слезозаместители низкой вязкости, отечественные и импортные», – советует специалист.

Еще одним фактором, косвенно и напрямую влияющим на качество зрения автовладельцев, является сидячее положение за рулем на протяжении длительного времени, уточняет Андросова. Это провоцирует нарушение кровоснабжения, как следствие – в глазах может появиться туман и радужные круги. Поэтому в длительных поездках очень важно делать остановки, а также несложную разминку, резюмировала врач.

Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:freepik / freepik
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