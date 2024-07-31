Какие проблемы грозят водителям в длительных поездках
Автовладельцам из-за длительного управления транспортным средством грозит повышенное глазное давление, которое может обернуться снижением зрения. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделилась врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова.
«Вождение авто может вызвать перенапряжение глаз и даже снижение зрения. В первую очередь это связано с длительной фиксацией взора на дороге, особенно в неблагоприятных условиях: низкая освещенность, слепящие блики и прочее», – объясняет врач.
Также водители могут столкнуться с сухостью глаз, особенно когда они пристально контролируют ситуацию на трассе и не моргают при этом, отмечает Андросова. Из-за этого качество слезной пленки, покрывающей роговицу, страдает. Негативно сказывается на состоянии глаз и длительно работающий кондиционер в машине, из-за этого происходит пересыхание слезной пленки, что тоже способствует формированию синдрома сухого глаза, объясняет Андросова.
«Чтобы улучшить ситуацию, автомобилистам, помимо сознательного дополнительного моргания, можно периодически использовать слезозаместители низкой вязкости, отечественные и импортные», – советует специалист.
Еще одним фактором, косвенно и напрямую влияющим на качество зрения автовладельцев, является сидячее положение за рулем на протяжении длительного времени, уточняет Андросова. Это провоцирует нарушение кровоснабжения, как следствие – в глазах может появиться туман и радужные круги. Поэтому в длительных поездках очень важно делать остановки, а также несложную разминку, резюмировала врач.
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Источник: gazeta.ru