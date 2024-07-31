Бренд моторных масел G-Energy и гоночная команда G-Drive Racing начали сотрудничество в автоспорте

Самая успешная российская команда в гонках на выносливость будет использовать моторные масла и технические жидкости G-Energy в соревнованиях и тренировочных заездах.

Сотрудничество также предполагает исследование работы моторных масел в экстремальных условиях с помощью техники из автопарка команды: от гоночных прототипов до багги. Вместе с экспертами G-Energy инженеры команды будут участвовать в создании новых рецептур. Сейчас гоночная команда приступила к тестированию моторных масел G-Energy в новой российской разработке - спортивном автомобиле Rossa. Мощность двигателя концепт-кара 700 л.с., расчетная скорость - 380 км/ч.

Его создатель, пилот и спортивный директор G-Drive Racing, чемпион российской и международных серий гонок на выносливость Роман Русинов стал амбассадором бренда.

«К партнерству мы подходим крайне ответственно. На ливрее автомобиля и командной форме бренды появляются только в том случае, если мы убеждены в высоком уровне качества продукции. Моторные масла G-Energy мы использовали в своих самых сложных гонках - они соответствуют всем требованиям, и не раз демонстрировали свои превосходные возможности в экстремальных условиях автоспорта», - рассказал Роман Русинов.

Справка

Гоночная команда G-Drive Racing - трехкратный победитель Европейской серии Ле-Ман, победитель чемпионата мира по гонкам на выносливость, двукратный победитель Азиатской серии Ле-Ман, призер гонки «24 часа Ле-Мана» и победитель Russian Endurance Challenge.

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