#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему перед арендой авто нужно сфотографировать все повреждения — совет юриста
31 июля
Почему перед арендой авто нужно сфотографировать все повреждения — совет юриста
Юрист Дубников объяснил, как избежать...
Антирейтинг: американцы выбрали худшие спортивные автомобили
31 июля
Антирейтинг: американцы выбрали худшие спортивные автомобили
Спорткары Chevrolet Corvette и DeLorean...
Этот автомобиль вошел в топ-5 самых качественных кроссоверов
31 июля
Этот автомобиль вошел в топ-5 самых качественных кроссоверов
Kaiyi X3 Pro занял 5 место в списке самых...

Бренд моторных масел G-Energy и гоночная команда G-Drive Racing начали сотрудничество в автоспорте

Самая успешная российская команда в гонках на выносливость будет использовать моторные масла и технические жидкости G-Energy в соревнованиях и тренировочных заездах.

Сотрудничество также предполагает исследование работы моторных масел в экстремальных условиях с помощью техники из автопарка команды: от гоночных прототипов до багги. Вместе с экспертами G-Energy инженеры команды будут участвовать в создании новых рецептур. Сейчас гоночная команда приступила к тестированию моторных масел G-Energy в новой российской разработке - спортивном автомобиле Rossa. Мощность двигателя концепт-кара 700 л.с., расчетная скорость - 380 км/ч.


Суперкар Rossa прошел тесты на автодроме «Игора Драйв»

Его создатель, пилот и спортивный директор G-Drive Racing, чемпион российской и международных серий гонок на выносливость Роман Русинов стал амбассадором бренда.

«К партнерству мы подходим крайне ответственно. На ливрее автомобиля и командной форме бренды появляются только в том случае, если мы убеждены в высоком уровне качества продукции. Моторные масла G-Energy мы использовали в своих самых сложных гонках - они соответствуют всем требованиям, и не раз демонстрировали свои превосходные возможности в экстремальных условиях автоспорта», - рассказал Роман Русинов.


Справка

Гоночная команда G-Drive Racing - трехкратный победитель Европейской серии Ле-Ман, победитель чемпионата мира по гонкам на выносливость, двукратный победитель Азиатской серии Ле-Ман, призер гонки «24 часа Ле-Мана» и победитель Russian Endurance Challenge.

Реклама|ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ИНН 4703105075|erid F7NfYUJCUneLt2M3JvfW

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Количество просмотров 1
31.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0