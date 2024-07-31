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Ажиотаж на авторынке: россияне за первое полугодие скупили более 700 тысяч машин

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в РФ за год выросли почти на 80%

Продажи нового автомобильного транспорта в России в период с января по июнь 2024 года достигли показателя 838,3 тыс. единиц, это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику привели в аналитическом агентстве «Автостат» на основании данных АО «Паспорт промышленный консалтинг».

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Отмечается, что 86% этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Всего по итогам первого полугодия в России реализовано 719,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 79% больше, чем за шесть месяцев 2023 года.

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По словам аналитиков, рыночный рост зафиксирован еще в двух сегментах, но только продажи легковых машин показали такую впечатляющую динамику роста.

В частности, реализация легкой коммерческой техники (LCV) с начала 2024 года увеличилась на 28% (до 48,4 тыс. единиц). Продажи автобусов выросли на 18% – до 10,1 тыс. шт. Что касается грузового транспорта, то это оказался единственный сегмент, продажи которого снизились – на 4% (до 60,5 тыс. экземпляров).

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Depositphotos
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