Дилеры ищут в регионах авто с пробегом для перепродажи

Названы регионы России с наибольшей долей интересных дилерам авто для выкупа

Лидерами по количеству предложений автомобилей на вторичном рынке, интересных автодилерам для выкупа, признаны Москва, Самарская область и Татарстан. К такому выводу пришли специалисты «Авто.ру Бизнес» в ходе проведенного исследования по анализу вторичного рынка РФ в период с января 2023 года по июнь 2024 года.

В исследовании учитывались машины с пробегом до 150 тыс. км, в возрасте до семи лет, имевших не более трех хозяев в ПТС, не более одного попадания в ДТП и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 тыс рублей. Выяснилось, что по России таких автомобилей в среднем примерно 15% от всего авторынка, при этом аналитики подчеркнули, что показатель отличается в зависимости от региона продажи.

В частности, лидером среди субъектов РФ по количеству интересных для выкупа подержанных машин является Москва (18% от всех объявлений), Татарстан и Самарская область с показателем в 16%, а также Петербург (15%). В Воронежской, Ростовской и Свердловской областей (12% от общего числа автомобилей на рынке), Волгоградской области (11%) и Красноярском крае (10%) дилерам сложнее найти выгодное предложение.

Кроме того, в зависимости от сезона меняется и количество привлекательных для дилеров автомобилей. Большая часть покупок авто приходится на период перед новогодними праздниками, уточнили специалисты.

По словам руководителя направления «Выкуп Авто.ру Бизнес» Даниила Коженова, ресурс по интересным для выкупа автомобилям от частных продавцов довольно ограничен.

«В ближайшее время доступность таких авто может снизиться еще больше, так как с массовым уходом иностранных брендов из России многие автовладельцы не спешат продавать свои автомобили», – констатирует руководитель.

Коженов рекомендует дилерам в такой ситуации присмотреться к специализированным сервисам, которые берут на себя все затраты на поиск подходящего автомобиля, его осмотр и оценку.

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Источник: iz.ru