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АИ-95 на бирже дешевеет. Эксперты рассказали, что будет с ценами на АЗС

Эксперты: рентабельность продаж АИ-92 выше, чем АИ-95

Индекс АИ-95 на питерской бирже падает третью сессию подряд, вызывая вопросы о возможном снижении цен на российских АЗС. Котировка «девяносто пятого» снизилась с 75 296 до 72 530 рублей за тонну, и, по данным «Коммерсанта», чистая маржа продаж АИ-95 на заправках оказалась отрицательной.

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По словам экспертов, биржевые котировки влияют на розничные цены, но с задержкой в 1-2 месяца. Таким образом, удешевление на бирже необязательно приведет к аналогичному снижению цен на заправках.

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Президент Независимого топливного союза Павел Баженов считает, что система регулирования ценообразования топлива в России зависит от согласования нефтяных компаний с властями, что позволяет избежать резких скачков цен. Ведь именно они владеют всеми сравнительно крупными сетями АЗС в России.

Собственно, поэтому бессмысленно пытаться прогнозировать актуальные цены на АИ-95 в следующем месяце, говорит он. Но надо признать, что сегодня рентабельность продаж «девяносто второго» действительно выше, чем у «девяносто пятого», отмечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автовзгляд»

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС
Количество просмотров 150
02.08.2024
Фото:ТАСС
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