Знакомая надежная модель Skoda приятно подешевела в России

Дилеры привезли в Россию новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,64 млн рублей

Популярная в России Skoda Octavia продолжает поступать в страну по параллельным каналам. Все автомобили представлены в версии Octavia Pro, созданной специально для китайского рынка. Цены на такие авто сейчас начинаются от 2 640 000 рублей. А в июне цены на них начинались от 2 800 000 рублей.

За такую сумму автомобиль может привезти под заказ компания из Находки. В стоимость входят утильсбор, все документы и доставка автомобиля до Владивостока.

Skoda Octavia Pro

Комплектация не уточняется, но, судя по фото в объявлении, в нее входит кожаный салон, люк в крыше, мультифункциональный руль, цифровая приборная панель и многое другое.

Еще такие «китайские» Octavia Pro также доступны под заказ в Набережных Челнах, Владивостоке и Уфе, а, например, в Кирове, где она уже в наличии, Октавия стоит 3 199 000 рублей.

Skoda Octavia Pro

Технически автомобили ничем не отличаются. Эти лифтбеки оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, 7-ступенчатым роботом DSG и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Источник: «Автоновости дня»