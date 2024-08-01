Знакомая надежная модель Skoda приятно подешевела в России
Популярная в России Skoda Octavia продолжает поступать в страну по параллельным каналам. Все автомобили представлены в версии Octavia Pro, созданной специально для китайского рынка. Цены на такие авто сейчас начинаются от 2 640 000 рублей. А в июне цены на них начинались от 2 800 000 рублей.
За такую сумму автомобиль может привезти под заказ компания из Находки. В стоимость входят утильсбор, все документы и доставка автомобиля до Владивостока.
Комплектация не уточняется, но, судя по фото в объявлении, в нее входит кожаный салон, люк в крыше, мультифункциональный руль, цифровая приборная панель и многое другое.
Еще такие «китайские» Octavia Pro также доступны под заказ в Набережных Челнах, Владивостоке и Уфе, а, например, в Кирове, где она уже в наличии, Октавия стоит 3 199 000 рублей.
Технически автомобили ничем не отличаются. Эти лифтбеки оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, 7-ступенчатым роботом DSG и передним приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Skoda Octavia ()
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.