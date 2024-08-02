На побережье Азовского моря будут развивать туризм — подготовлен проект

На территории Кривой косы в ДНР построят отели и многофункциональный комплекс

Силами специалистов Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) разработан проект по строительству туристических объектов в курортном поселке Седово на азовском побережье Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе института.

Уточняется, что при планировании рассматривались территории в южной части поселка городского типа Седово Новоазовского муниципального округа ДНР.

«С учетом предложений органов исполнительной власти, на территории предусмотрено проектирование и строительство трех отелей модульного типа, ресторана на 80 посадочных мест, многофункционального комплекса общей площадью порядка 8 тыс. кв. м и четырехзвездочного отеля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект подготовлен для территории Кривой косы, согласно планам здесь будут возведены глэмпинг, аквакомплекс и экоцентры. В Корпорации развития Донбасса рассказали о 12 проектах, которые также будут построены в республике на средства инвесторов. Три из них признаны масштабными.

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Источник: ТАСС