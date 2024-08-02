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Знакомый надежный седан Chevrolet продают в России по цене Lada

В Россию привезли новый седан Chevrolet Lacetti по цене от 1,9 млн рублей

Новый седан Chevrolet Lacetti 2023 г. в. появился в салоне в Оренбурге, где его с учетом полного коммерческого утильсбора, ЭПТС и других документов оценили в 1 899 000 рублей.

В комплектацию входит тканевая обивка сидений, кондиционер, штатная мультимедийная система с монохромным дисплеем и прочее.

Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
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Под капотом автомобиля проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л. с. и 6-ступенчатый автомат.

Привод исключительно передний. Lacetti отличается многорычажной подвеской сзади, гидравлическим (не электрическим) усилителем руля и дисковыми тормозами на всех колесах.

Интерьер Chevrolet Lacetti
Интерьер Chevrolet Lacetti

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 25048
02.08.2024
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Lacetti ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Lacetti  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52

+1