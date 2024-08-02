Знакомый надежный седан Chevrolet продают в России по цене Lada
Новый седан Chevrolet Lacetti 2023 г. в. появился в салоне в Оренбурге, где его с учетом полного коммерческого утильсбора, ЭПТС и других документов оценили в 1 899 000 рублей.
В комплектацию входит тканевая обивка сидений, кондиционер, штатная мультимедийная система с монохромным дисплеем и прочее.
Под капотом автомобиля проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л. с. и 6-ступенчатый автомат.
Привод исключительно передний. Lacetti отличается многорычажной подвеской сзади, гидравлическим (не электрическим) усилителем руля и дисковыми тормозами на всех колесах.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Chevrolet Lacetti ()
Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52