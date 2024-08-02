Знакомый надежный седан Chevrolet продают в России по цене Lada

В Россию привезли новый седан Chevrolet Lacetti по цене от 1,9 млн рублей

Новый седан Chevrolet Lacetti 2023 г. в. появился в салоне в Оренбурге, где его с учетом полного коммерческого утильсбора, ЭПТС и других документов оценили в 1 899 000 рублей.

В комплектацию входит тканевая обивка сидений, кондиционер, штатная мультимедийная система с монохромным дисплеем и прочее.

Chevrolet Lacetti

Под капотом автомобиля проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л. с. и 6-ступенчатый автомат.

Привод исключительно передний. Lacetti отличается многорычажной подвеской сзади, гидравлическим (не электрическим) усилителем руля и дисковыми тормозами на всех колесах.

Интерьер Chevrolet Lacetti

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Источник: Автоновости дня