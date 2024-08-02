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В России посчитали китайские бренды – удивитесь, сколько их

Сергей Удалов: в 2024 году в России представлено 54 китайских бренда

Количество китайских брендов на российском рынке с начала 2022 года увеличилось в 4,5 раза и достигло 54. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов на международном Евразийском форуме «Такси-2024».

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Если на начало 2022 года было всего 60 марок, из которых 12 были китайскими, то к апрелю 2024 года их общее количество возросло до 120, из которых 54 – китайские.

Также на рынке присутствует 255 моделей китайских автомобилей, что в 6,7 раза больше, чем в начале 2022 года. Общее число моделей различных брендов на российском рынке за указанный период увеличилось в 2 раза и составило 718.

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Возможно, с 1 августа начнут расти цены на автомобили на фоне ожидаемого повышения утилизационного сбора. Но увеличивать цены продавцы будут постепенно, в зависимости от объемов складов и сегмента машин. Компании будут распределять его по различным комплектациям, при этом цена на базовую версию останется прежней, а стоимость более оснащенных комплектаций возрастет. Более ощутимым ожидается рост цен на дорогие иномарки.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС
Количество просмотров 1698
02.08.2024
Фото:ТАСС
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