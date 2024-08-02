Названа причина столкновения поезда Уренгой – Москва с грузовиком в Пермском крае

В Пермском крае поезд сбил грузовик по вине водителя автомобиля

Авария с участием поезда Уренгой – Москва в Пермском крае произошла из-за действий водителя грузовика. Уточняется, что водитель выехал на пути вне переезда. В этот момент к нему приближался поезд, в результате произошло столкновение. При этом машинист пытался затормозить, но из-за расстояния между машиной и составом избежать столкновения не получилось.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращались.

В результате происшествия были повреждены внешние элементы поезда. Автомобиль был сильно помят.

Сформирован оперативный штаб для выяснения обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел утром. Губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что никто из пассажиров поезда не пострадал. Водителю оказывается вся необходимая медпомощь.

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Источник: пресс-служба Свердловской железной дороги, фото, telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина