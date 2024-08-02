Хотите заменить масло в моторе? Не слушайте советы производителей, и вот почему

Эксперты: указанные автопроизводителем сроки замены масла не подходят для России

Рекомендации автопроизводителей менять масло в двигателе автомобиля каждые 12-15 тысяч километров не подходят под российские условия. В нашей стране масло менять нужно каждые 7-10 тысяч километров пробега. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

Заявленные производителями интервалы подразумевают мягкие условия эксплуатации двигателей. В российских реалиях автомобили испытывают резкие перепады температур – от минусовых, до аномально жарких. Стояние в пробках и езда по пыльным грунтовым дорогам негативно влияют на функционал авто, поэтому масло нужно менять чаще.

«Автопроизводители дают гарантию, что двигатель конкретной машины проработает пять лет. Но мы эксплуатируем автомобили гораздо дольше. Если автовладелец хочет, чтобы двигатель работал не пять, а восемь, десять и больше лет, то необходим тщательный уход», – уточнил руководитель автосервиса FIT SERVICE Дмитрий Козловский.

По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, в вопросе замены масла нужно руководствоваться подходом: что хорошо машине, то хорошо водителю.

«Рекомендации производителя нельзя применять для всех типов масел. Некоторые дешевые жидкости быстрее теряют свои свойства. Кроме того, даже хорошее масло со временем «стареет», то есть его стоит менять, даже если вы не проехали указанное автопроизводителем расстояние. Чаще всего рекомендуется менять моторное масло раз в год», – объясняет эксперт.

Что касается промывки двигателя при замене масла, то эксперты рекомендуют проводить процедуру не реже чем один раз в две замены масла. Во время этого процесса удаляется часть лаковых и сажевых загрязнений, и это самым положительным образом сказывается на ресурсе двигателя.

«Современные масла имеют в составе пакеты моющих присадок. Если автовладелец регулярно меняет масло одной и той же марки, в промывке двигателя нет большой необходимости. Делать это стоит, если вы приобрели автомобиль и не уверены в качестве масла, которое заливалось в двигатель ранее», – объясняет директор по сервису дилерского центра «Автодом» Роман Тимашев.

Ранее директор по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал, что наличие ржавчины на тормозных дисках транспортного средства свидетельствует о его неисправности.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: secretmag.ru