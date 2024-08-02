#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

В России появился новый мощный «немец»: цена впечатляет

Дилер привез в Россию купе-кроссовер BMW X2 нового поколения за 10,1 млн рублей

Дилер привез в РФ по параллельному импорту новейший кроссовер BMW X2: модель второго поколения в кузове U10. Мировые продажи авто стартовали в марте 2024 года.

BMW X2
BMW X2

Цена автомобиля 10,09 млн рублей. Стоит отметить, что столько просят за простой BMW X2: в версии SDrive 18i с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 170 л. с., АКП и передним приводом.

Интерьер BMW X2
Интерьер BMW X2
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

BMW отзовет почти 400 тыс. автомобилей из-за опасного дефекта

BMW X2 заметно больше предшественника: он длиннее почти на 20 см. При этом колесная база увеличилась на 23 мм. Кроссовер получил фирменную технологию iDrive девятого поколения и полностью цифровую приборную панель.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 7142
02.08.2024
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X2

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв