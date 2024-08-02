В России появился новый мощный «немец»: цена впечатляет
Дилер привез в РФ по параллельному импорту новейший кроссовер BMW X2: модель второго поколения в кузове U10. Мировые продажи авто стартовали в марте 2024 года.
Цена автомобиля 10,09 млн рублей. Стоит отметить, что столько просят за простой BMW X2: в версии SDrive 18i с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 170 л. с., АКП и передним приводом.
BMW X2 заметно больше предшественника: он длиннее почти на 20 см. При этом колесная база увеличилась на 23 мм. Кроссовер получил фирменную технологию iDrive девятого поколения и полностью цифровую приборную панель.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews