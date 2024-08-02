В России появился новый мощный «немец»: цена впечатляет

Дилер привез в Россию купе-кроссовер BMW X2 нового поколения за 10,1 млн рублей

Дилер привез в РФ по параллельному импорту новейший кроссовер BMW X2: модель второго поколения в кузове U10. Мировые продажи авто стартовали в марте 2024 года.

BMW X2

Цена автомобиля 10,09 млн рублей. Стоит отметить, что столько просят за простой BMW X2: в версии SDrive 18i с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 170 л. с., АКП и передним приводом.

Интерьер BMW X2

BMW X2 заметно больше предшественника: он длиннее почти на 20 см. При этом колесная база увеличилась на 23 мм. Кроссовер получил фирменную технологию iDrive девятого поколения и полностью цифровую приборную панель.

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Источник: Autonews