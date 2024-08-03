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Путевка в Геленджик на неделю по цене автомобиля: самые дорогие путешествия россиян в июле

OneTwoTrip: больше всего в июле россияне тратили на отдых в Майами и Геленджике

Едем на море! — и вот что надо купить в дорогу

Лето в самом разгаре, и многие россияне уже успели насладиться долгожданным отпуском. Но кто-то предпочитает роскошь и готов тратить на путешествия внушительные суммы. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал самые дорогие отельные бронирования, совершенные россиянами в июле, и выявил интересные тенденции.

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На вершине рейтинга самых дорогих бронирований внутри России оказалась неделя семейного отдыха в Геленджике. Семья из пяти человек (трое взрослых и двое детей) провела семь дней в пятизвездочном отеле, заплатив за проживание с завтраками 1 106 500 рублей.

На втором месте по дороговизне оказалась пятидневная поездка в Адлер для двоих. Путешественники остановились в пятизвездочном отеле без питания и заплатили за проживание 565 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров по дороговизне Санкт-Петербург. Компания из восьми человек провела три дня в пятизвездочном отеле без питания, заплатив 540 тысяч рублей.

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За границей россияне также не скупились на роскошные поездки. Самый дорогой отпуск – 24 дня в Майами в пятизвездочном отеле, обошедшийся в 1,7 миллиона рублей. Мальдивы – еще одно популярное направление для роскошного отдыха. Пара с ребенком провела 10 дней в пятизвездочном отеле в Мале, потратив 1 156 000 рублей. Третье место по дороговизне – отпуск в Канкуне. Путешественник провел три недели в пятизвездочном отеле, заплатив 1 151 000 рублей.

Важно помнить, что стоимость роскошного путешествия может значительно варьироваться в зависимости от многих факторов.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 197
03.08.2024
Фото:Wikimedia
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