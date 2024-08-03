Известны подробности о новой версии популярного корейского хэтчбека

В продажу поступил обновленный Hyundai i30 по цене от 3 млн рублей

Hyundai i30, любимец многих автолюбителей, снова в центре внимания. В марте этого года корейский производитель представил обновленную версию популярного хэтчбека, а теперь автомобиль официально поступил в продажу в Европе. И наконец стали известны все подробности, включая цены.

Hyundai i30

Самая доступная комплектация i-Motion с 1,0-литровым турбированным мотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 31 500 евро. За эти деньги вы получите хэтчбек, готовый покорять городские улицы.

Любителям универсалов придется немного раскошелиться: за версию с таким же 1,0-литровым двигателем, но в более богатой комплектации Comfort, придется отдать 35 500 евро. При желании, механическую коробку передач можно заменить на 7-ступенчатый «робот» за доплату.

Для тех, кто предпочитает больше динамики, Hyundai предлагает 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 140 л. с. Эта опция также доступна с механической коробкой передач или «роботом».

Интерьер Hyundai i30

Хэтчбек с 1,5-литровым двигателем в комплектации Premium стоит почти 38 000 евро. За универсал с таким же двигателем придется отдать на 1 000 евро больше.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: SpeedMe