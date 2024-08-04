В России появились новые 200-сильные седаны от Hyundai: цена вполне доступна
Продажи Hyundai Lafesta в России стартовали в 2023 году, а сейчас в страну поступили новые машины. Сейчас цена этого авто стартует от 2,6 млн рублей.
Частник из Москвы продает четыре такие машины, все в комплектации N Line со спортивным декором, двумя 10-дюймовыми экранами, кожаным салоном, климат-контролем, круиз-контролем, датчиками света и дождя, люком.
У дилеров автомобили старше и дороже. Например, салон из Омска продает новый Hyundai Lafesta 2022 г. в. за 3,1 млн рублей.
Техника у всех продающихся в России Hyundai Lafesta одинакова: 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня