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В России появились новые 200-сильные седаны от Hyundai: цена вполне доступна

В Россию привезли из Китая новые седаны Hyundai Lafesta по цене от 2,6 млн рублей

Продажи Hyundai Lafesta в России стартовали в 2023 году, а сейчас в страну поступили новые машины. Сейчас цена этого авто стартует от 2,6 млн рублей.

Частник из Москвы продает четыре такие машины, все в комплектации N Line со спортивным декором, двумя 10-дюймовыми экранами, кожаным салоном, климат-контролем, круиз-контролем, датчиками света и дождя, люком.

Hyundai Lafesta
Hyundai Lafesta
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Почему полный привод — это ловушка для владельца

У дилеров автомобили старше и дороже. Например, салон из Омска продает новый Hyundai Lafesta 2022 г. в. за 3,1 млн рублей.

Техника у всех продающихся в России Hyundai Lafesta одинакова: 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Интерьер Hyundai Lafesta
Интерьер Hyundai Lafesta

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 33260
04.08.2024
Фото:Hyundai
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