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Эксперты назвали достойную замену отдыху в Турции

В АТОР предложили заменить отдых в Турции на тур в Латинскую Америку

Едем на море! — и вот что надо купить в дорогу

В условиях нестабильности цен и ограничений на традиционные направления отдыха, российский туризм ищет новые возможности. Ассоциация Туроператоров России (АТОР) предлагает россиянам обратить внимание на Латинскую Америку, предлагая альтернативу привычному отдыху в Турции или Дубае.

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ГИД ПО КАСКО

Поездка в Латинскую Америку – это не просто экзотический отпуск, это погружение в мир богатой культуры, нетронутой природы и захватывающих приключений.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Стоимость такого путешествия в среднем составляет 350 тысяч рублей на человека. Например, комбинированный тур Бразилия – Аргентина, включая перелет, обойдется в эту сумму. Важно отметить, что эта цена сопоставима с неделей отдыха в роскошном отеле в Турции или Дубае, но предлагает гораздо больше впечатлений и возможностей для познания мира.

Латинская Америка – это настоящий рекордсмен по природным достопримечательностям:

  • Анды – самая длинная в мире горная гряда, протянувшаяся на 7000 километров
  • Амазонка – самая протяженная в мире река, протекающая через девять стран
  • Анхель – самый высокий водопад в мире, с высотой падения более 979 метров
  • Атакама – самая высокогорная пустыня в мире, расположенная на высоте более 3000 метров над уровнем моря

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Источник: Ассоциация туроператоров

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 290
04.08.2024
Фото:Unsplash
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