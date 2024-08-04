Эксперты назвали достойную замену отдыху в Турции

В АТОР предложили заменить отдых в Турции на тур в Латинскую Америку

В условиях нестабильности цен и ограничений на традиционные направления отдыха, российский туризм ищет новые возможности. Ассоциация Туроператоров России (АТОР) предлагает россиянам обратить внимание на Латинскую Америку, предлагая альтернативу привычному отдыху в Турции или Дубае.

Поездка в Латинскую Америку – это не просто экзотический отпуск, это погружение в мир богатой культуры, нетронутой природы и захватывающих приключений.

Стоимость такого путешествия в среднем составляет 350 тысяч рублей на человека. Например, комбинированный тур Бразилия – Аргентина, включая перелет, обойдется в эту сумму. Важно отметить, что эта цена сопоставима с неделей отдыха в роскошном отеле в Турции или Дубае, но предлагает гораздо больше впечатлений и возможностей для познания мира.

Латинская Америка – это настоящий рекордсмен по природным достопримечательностям:

Анды – самая длинная в мире горная гряда, протянувшаяся на 7000 километров

Амазонка – самая протяженная в мире река, протекающая через девять стран

Анхель – самый высокий водопад в мире, с высотой падения более 979 метров

Атакама – самая высокогорная пустыня в мире, расположенная на высоте более 3000 метров над уровнем моря

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Источник: Ассоциация туроператоров