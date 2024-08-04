Спортивный хэтчбек Toyota GR Corolla получит автомат, не уступающий по драйву механике
Toyota GR Corolla с момента своего появления в 2021 году доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. В 2025 модельном году японский производитель вводит в модельную линейку восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию Gazoo Racing Direct (GRD). Это не просто обычная АКП, а специально разработанная система, которая призвана сохранить драйверский характер автомобиля, свойственный версиям с механикой.
Ключевая особенность новой трансмиссии - ее направленность на спорт. GRD оснащена подрулевыми переключателями, имеет свою собственную систему охлаждения и уникальное программное обеспечение, которое отличает ее от коробок, используемых в GR Supra и GR86. То есть, инженеры GR-подразделения Toyota поставили перед собой амбициозную задачу – создать автоматическую трансмиссию, способную не просто обеспечивать плавное переключение передач, но и создать ощущение «живого» вождения, которое обычно ассоциируется с механикой.
Для максимального контроля над автомобилем и его поведением, GR Corolla 2025 модельного года предлагает четыре режима вождения:
- Normal: стандартный режим, обеспечивающий комфорт и экономичность;
- Sport: режим, настроенный на спортивное вождение, с более резким откликом двигателя и более агрессивными переключениями передач;
- Eco: режим, оптимизированный для экономии топлива;
- Custom: режим, позволяющий настроить автомобиль под собственные предпочтения, включая настройки двигателя, подвески и рулевого управления.
Помимо новой автоматической трансмиссии, Toyota GR Corolla 2025 модельного года получила ряд других изменений. 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS, знаменитый своим заводным характером, остался прежним по мощности (300 л. с.), но его крутящий момент увеличился с 370 Н·м до 400 Н·м. Это сделало автомобиль еще более динамичным и отзывчивым.
Инженеры также не обошли вниманием подвеску. Новые задние пружины, стабилизаторы и отбойники обеспечивают еще более точную управляемость и улучшенную устойчивость на высоких скоростях.
Внешне обновленная GR Corolla отличается измененным передним бампером с улучшенной конструкцией воздухозаборников, что не только придает автомобилю более спортивный вид, но и улучшает охлаждение двигателя.
Toyota GR Corolla 2025 модельного года будет доступна в трех комплектациях:
- Core: базовая версия, которая уже в стандартной комплектации предлагает богатый набор опций;
- Premium: более богатая комплектация с дополнительными удобствами и опциями;
- Premium Plus: топовая комплектация с углеволоконной крышей, капотом с дополнительными вентиляционными отверстиями, проекционным дисплеем и эксклюзивной отделкой.
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Источник: Motor1
Отзывы о Toyota Corolla ()
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.