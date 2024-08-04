Спортивный хэтчбек Toyota GR Corolla получит автомат, не уступающий по драйву механике

Toyota оснастит АКП обновленный хэтчбек GR Corolla 2025 года

Toyota GR Corolla с момента своего появления в 2021 году доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. В 2025 модельном году японский производитель вводит в модельную линейку восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию Gazoo Racing Direct (GRD). Это не просто обычная АКП, а специально разработанная система, которая призвана сохранить драйверский характер автомобиля, свойственный версиям с механикой.

Toyota GR Corolla

Ключевая особенность новой трансмиссии - ее направленность на спорт. GRD оснащена подрулевыми переключателями, имеет свою собственную систему охлаждения и уникальное программное обеспечение, которое отличает ее от коробок, используемых в GR Supra и GR86. То есть, инженеры GR-подразделения Toyota поставили перед собой амбициозную задачу – создать автоматическую трансмиссию, способную не просто обеспечивать плавное переключение передач, но и создать ощущение «живого» вождения, которое обычно ассоциируется с механикой.

Toyota GR Corolla

Для максимального контроля над автомобилем и его поведением, GR Corolla 2025 модельного года предлагает четыре режима вождения:

Normal : стандартный режим, обеспечивающий комфорт и экономичность;

: стандартный режим, обеспечивающий комфорт и экономичность; Sport : режим, настроенный на спортивное вождение, с более резким откликом двигателя и более агрессивными переключениями передач;

: режим, настроенный на спортивное вождение, с более резким откликом двигателя и более агрессивными переключениями передач; Eco : режим, оптимизированный для экономии топлива;

: режим, оптимизированный для экономии топлива; Custom : режим, позволяющий настроить автомобиль под собственные предпочтения, включая настройки двигателя, подвески и рулевого управления.

Помимо новой автоматической трансмиссии, Toyota GR Corolla 2025 модельного года получила ряд других изменений. 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS, знаменитый своим заводным характером, остался прежним по мощности (300 л. с.), но его крутящий момент увеличился с 370 Н·м до 400 Н·м. Это сделало автомобиль еще более динамичным и отзывчивым.

Инженеры также не обошли вниманием подвеску. Новые задние пружины, стабилизаторы и отбойники обеспечивают еще более точную управляемость и улучшенную устойчивость на высоких скоростях.

Внешне обновленная GR Corolla отличается измененным передним бампером с улучшенной конструкцией воздухозаборников, что не только придает автомобилю более спортивный вид, но и улучшает охлаждение двигателя.

Toyota GR Corolla 2025 модельного года будет доступна в трех комплектациях:

Core : базовая версия, которая уже в стандартной комплектации предлагает богатый набор опций;

: базовая версия, которая уже в стандартной комплектации предлагает богатый набор опций; Premium : более богатая комплектация с дополнительными удобствами и опциями;

: более богатая комплектация с дополнительными удобствами и опциями; Premium Plus : топовая комплектация с углеволоконной крышей, капотом с дополнительными вентиляционными отверстиями, проекционным дисплеем и эксклюзивной отделкой.

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Источник: Motor1