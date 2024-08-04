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Спортивный хэтчбек Toyota GR Corolla получит автомат, не уступающий по драйву механике

Toyota оснастит АКП обновленный хэтчбек GR Corolla 2025 года

Теперь внешность соответствует начинке: тюнеры переработали экстерьер Toyota GR Corolla

Toyota GR Corolla с момента своего появления в 2021 году доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. В 2025 модельном году японский производитель вводит в модельную линейку восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию Gazoo Racing Direct (GRD). Это не просто обычная АКП, а специально разработанная система, которая призвана сохранить драйверский характер автомобиля, свойственный версиям с механикой.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla
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Ключевая особенность новой трансмиссии - ее направленность на спорт. GRD оснащена подрулевыми переключателями, имеет свою собственную систему охлаждения и уникальное программное обеспечение, которое отличает ее от коробок, используемых в GR Supra и GR86. То есть, инженеры GR-подразделения Toyota поставили перед собой амбициозную задачу – создать автоматическую трансмиссию, способную не просто обеспечивать плавное переключение передач, но и создать ощущение «живого» вождения, которое обычно ассоциируется с механикой.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla

Для максимального контроля над автомобилем и его поведением, GR Corolla 2025 модельного года предлагает четыре режима вождения:

  • Normal: стандартный режим, обеспечивающий комфорт и экономичность;
  • Sport: режим, настроенный на спортивное вождение, с более резким откликом двигателя и более агрессивными переключениями передач;
  • Eco: режим, оптимизированный для экономии топлива;
  • Custom: режим, позволяющий настроить автомобиль под собственные предпочтения, включая настройки двигателя, подвески и рулевого управления.

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Помимо новой автоматической трансмиссии, Toyota GR Corolla 2025 модельного года получила ряд других изменений. 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS, знаменитый своим заводным характером, остался прежним по мощности (300 л. с.), но его крутящий момент увеличился с 370 Н·м до 400 Н·м. Это сделало автомобиль еще более динамичным и отзывчивым.

Инженеры также не обошли вниманием подвеску. Новые задние пружины, стабилизаторы и отбойники обеспечивают еще более точную управляемость и улучшенную устойчивость на высоких скоростях.

Внешне обновленная GR Corolla отличается измененным передним бампером с улучшенной конструкцией воздухозаборников, что не только придает автомобилю более спортивный вид, но и улучшает охлаждение двигателя.

Toyota GR Corolla 2025 модельного года будет доступна в трех комплектациях:

  • Core: базовая версия, которая уже в стандартной комплектации предлагает богатый набор опций;
  • Premium: более богатая комплектация с дополнительными удобствами и опциями;
  • Premium Plus: топовая комплектация с углеволоконной крышей, капотом с дополнительными вентиляционными отверстиями, проекционным дисплеем и эксклюзивной отделкой.
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 236
04.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

+7