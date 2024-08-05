Стало известно, что решили по поводу «красивых» номеров

Госномера с красивыми сочетаниями не будут выставляться на аукционы

Правительство не собирается проводить аукционы на размещение государственных номеров с привлекательными комбинациями цифр и букв. Министерства экономического развития и внутренних дел РФ остановили работу над созданием таких аукционов.

Эта информация стала известна из ответа чиновников на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, которому сообщили, что «разработка в настоящее время не ведется». Министерство внутренних дел объяснило, что сейчас у страны есть другие приоритетные задачи.

Изначально планировалось, что граждане смогут легально получать регистрационные знаки с привлекательными комбинациями, как это практикуется в некоторых других странах. В Минэкономики даже разработали тарифную сетку:

150 000 рублей — номер с комбинацией 010–090 и одинаковыми буквами, например (например, А050АА)

200 000 рублей — за знак, в котором повторяются только буквы

300 000 рублей — с цифрами от 001 до 009 и одинаковыми буквами (Т001ТТ)

450 000 рублей — с цифрами от 100 до 900 и одинаковыми буквами (например, В900ВВ)

600 000 рублей — сочетание одной буквы и цифры (например А111АА).

Проект прошел обсуждение, а потом встал без движения. Реанимировать идею предложили депутаты от «Новых людей», ссылаясь на то, что аукционы могли бы приносить в бюджет несколько миллиардов рублей в год.

Тем не менее, аукционы по продаже автономеров ведутся и сейчас, но с использованием «серой» схемы.

На торги выставляют «красивые» номера, установленные на недорогих машинах-«донорах». Граждане покупают авто, регистрируют его в ГИБДД, затем снимают госномер и резервируют его за собой, после чего продают машину обратно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сейчас номерной знак с двумя нулями – например, К001ТХ777 – можно купить за миллион с небольшим. С одним нулем (А077СУ777) – за 500 тысяч рублей. Понятно, что всё зависит от региона. Например, номер К008ОО702 можно взять за 300 тысяч рублей. Самые крутые номера столичного региона стоят от 2 млн рублей и выше. Пока у людей жива страсть к нумерологии, будут находиться желающие взять с них деньги. Кто будет эти деньги получать – вот в чем вопрос.

Все выпущенные ранее красивые номера уже «оприходованы» — они висят либо на крутых тачках, либо на старых развалинах, на которые перевешивают эти номера на период продажи. Пока разрешен перевес номеров с машины на машину, в продажу будут поступать только красивые номера из новых серий, а их не так уже и много.

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Источник: «Коммерсант» и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram