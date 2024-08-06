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Российские заводы возвращаются с летних каникул

Три автозавода возобновили работу в России после корпоративного отпуска

Автозаводы «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили свою деятельность после корпоративного отпуска. В то время как работники «Автозавода Санкт-Петербург» и «Москвича» отдыхали в течение двух недель, сотрудники УАЗа провели на отдыхе только неделю.

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ГИД ПО КАСКО

На АВТОВАЗе отпуск продолжается до 18 августа.

22 июля восстановили работу КАМАЗ и тульский завод Haval, а 29 июля — автозавод «Урал».

Практика летних коротких отпусков является распространенной в российском автопроме. На этот период на предприятиях заранее подготавливают запас готовых автомобилей на складах, что помогает удовлетворить потребительский спрос. Часть сотрудников продолжает выполнять свои обязанности.

Эксперт оценил зависимость АВТОВАЗа от китайских поставщиков

В этот период на предприятиях также остаются сотрудники, занятые реализацией продукции, инвентаризацией, отчетностью, обработкой документации и согласованием договоров, а также те, кто отвечает за ремонт и обслуживание зданий и модернизацию оборудования.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 464
06.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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