Российские заводы возвращаются с летних каникул

Три автозавода возобновили работу в России после корпоративного отпуска

Автозаводы «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили свою деятельность после корпоративного отпуска. В то время как работники «Автозавода Санкт-Петербург» и «Москвича» отдыхали в течение двух недель, сотрудники УАЗа провели на отдыхе только неделю.

На АВТОВАЗе отпуск продолжается до 18 августа.

22 июля восстановили работу КАМАЗ и тульский завод Haval, а 29 июля — автозавод «Урал».

Практика летних коротких отпусков является распространенной в российском автопроме. На этот период на предприятиях заранее подготавливают запас готовых автомобилей на складах, что помогает удовлетворить потребительский спрос. Часть сотрудников продолжает выполнять свои обязанности.

В этот период на предприятиях также остаются сотрудники, занятые реализацией продукции, инвентаризацией, отчетностью, обработкой документации и согласованием договоров, а также те, кто отвечает за ремонт и обслуживание зданий и модернизацию оборудования.

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Источник: «Автостат»