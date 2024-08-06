Российские заводы возвращаются с летних каникул
Автозаводы «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили свою деятельность после корпоративного отпуска. В то время как работники «Автозавода Санкт-Петербург» и «Москвича» отдыхали в течение двух недель, сотрудники УАЗа провели на отдыхе только неделю.
На АВТОВАЗе отпуск продолжается до 18 августа.
22 июля восстановили работу КАМАЗ и тульский завод Haval, а 29 июля — автозавод «Урал».
Практика летних коротких отпусков является распространенной в российском автопроме. На этот период на предприятиях заранее подготавливают запас готовых автомобилей на складах, что помогает удовлетворить потребительский спрос. Часть сотрудников продолжает выполнять свои обязанности.
В этот период на предприятиях также остаются сотрудники, занятые реализацией продукции, инвентаризацией, отчетностью, обработкой документации и согласованием договоров, а также те, кто отвечает за ремонт и обслуживание зданий и модернизацию оборудования.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автостат»