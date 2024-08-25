Финляндия: пошлины ЕС на китайские авто приведут к непредсказуемым последствиям

В Финляндии выступили против введения пошлин ЕС на электромобили КНР

Финляндия проявляет крайнюю осторожность по поводу введения пошлин на электромобили из Китая, опасаясь непредсказуемых последствий новых тарифов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Финляндии Юкка Никулайнен.

5 августа Financial Times, ссылаясь на слова комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса, сообщила, что страны Евросоюза, скорее всего, поддержат введение пошлин на импорт китайских электромобилей в ноябре.

«Финляндия по-прежнему скептически относится к таможенным пошлинам», – отметил Никулайнен.

В Хельсинки ожидают окончательного предложения от Еврокомиссии.

Он пояснил, что с недобросовестной торговлей необходимо бороться, но любые обвинения должны быть четко подтверждены в ходе расследования. Защитные меры следует применять с большой осторожностью. Автомобильная индустрия имеет глобальные взаимосвязи, и отдельные защитные меры, направленные против одной страны, могут иметь последствия, которые невозможно предсказать заранее.

По данным финских СМИ, в ходе консультативного голосования в июле Финляндия, Германия и Швеция воздержались от голосования по вопросу введения пошлин.

4 июля ЕС ввел временные предварительные компенсационные пошлины на электромобили из Китая в размере от 17,4% до 37,6%. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этому вопросу «интенсифицировались в последние месяцы», и европейская сторона надеется на достижения соглашения на основе переговоров в соответствии с нормами Всемирной торговой организации.

Повышая пошлины на китайские авто, Европа хочет лишить Китай статуса мирового лидера по производству электромобилей.

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Источник: ТАСС