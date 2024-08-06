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Скандал: Volkswagen ответил на обвинения в экспорте автомобилей в Россию

VW заявил, что не ввозит автомобили в Россию и остановит неразрешенную торговлю

Автопроизводитель Volkswagen подтвердил, что не экспортирует машины в Россию и активно борется с несанкционированной торговлей.

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Так представитель компании прокомментировал информацию, опубликованную в газете Die Zeit, о том, что автомобили с технологиями Volkswagen вовсю продаются на российском рынке под маркой Jetta.

В России в обход санкций появились машины Volkswagen

«Ни Volkswagen Group China, ни наши совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Все утверждения об этом являются ложными», – подчеркнул представитель немецкого концерна.

Он отметил, что концерн не допускает несанкционированной торговли и предпринимает меры для ее пресечения.

По информации немецких СМИ, бренд Jetta мог появиться в РФ благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group – концерна FAW, и сомнительно, что китайцы решились бы на этот шаг без ведома Volkswagen.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 603
06.08.2024
Фото:Unsplash
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