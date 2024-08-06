Скандал: Volkswagen ответил на обвинения в экспорте автомобилей в Россию
Автопроизводитель Volkswagen подтвердил, что не экспортирует машины в Россию и активно борется с несанкционированной торговлей.
Так представитель компании прокомментировал информацию, опубликованную в газете Die Zeit, о том, что автомобили с технологиями Volkswagen вовсю продаются на российском рынке под маркой Jetta.
«Ни Volkswagen Group China, ни наши совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Все утверждения об этом являются ложными», – подчеркнул представитель немецкого концерна.
Он отметил, что концерн не допускает несанкционированной торговли и предпринимает меры для ее пресечения.
По информации немецких СМИ, бренд Jetta мог появиться в РФ благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group – концерна FAW, и сомнительно, что китайцы решились бы на этот шаг без ведома Volkswagen.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ТАСС