Скандал: Volkswagen ответил на обвинения в экспорте автомобилей в Россию

VW заявил, что не ввозит автомобили в Россию и остановит неразрешенную торговлю

Автопроизводитель Volkswagen подтвердил, что не экспортирует машины в Россию и активно борется с несанкционированной торговлей.

Так представитель компании прокомментировал информацию, опубликованную в газете Die Zeit, о том, что автомобили с технологиями Volkswagen вовсю продаются на российском рынке под маркой Jetta.

«Ни Volkswagen Group China, ни наши совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Все утверждения об этом являются ложными», – подчеркнул представитель немецкого концерна.

Он отметил, что концерн не допускает несанкционированной торговли и предпринимает меры для ее пресечения.

По информации немецких СМИ, бренд Jetta мог появиться в РФ благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group – концерна FAW, и сомнительно, что китайцы решились бы на этот шаг без ведома Volkswagen.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС