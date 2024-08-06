Ажиотажные продажи на авторынке РФ: что происходит?

Автостат: в России за одну неделю реализовано рекордное количество новых машин

Продажи новых легковых автомобилей на рынке России в период с 29 июля по 4 августа 2024 года (31-я неделя) достигли 36 392 экземпляров. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Такой показатель является рекордным за последние четыре месяца текущего года (с 15-й недели в период с 8 по 14 апреля). Тогда было продано 38 076 единиц, подчеркивают аналитики.

Что касается самых популярных марок, лидерство на рынке сохраняет отечественная Lada. Продажи модели на минувшей неделе составили 9247 новых легковых машин. Затем в списке идут китайские бренды:

Haval (4272 шт.);

Chery (3966 шт.);

Geely (3759 шт.);

Changan (2958 шт.);

Omoda (1256 шт.).

На седьмом месте расположился белорусский Belgee, объем реализации его автомобилей составил 1014 экземпляров. Замыкают рейтинг еще три «китайца»: Jetour (992 шт.), Exeed (951 шт.) и Tank (778 шт.).

Выгодные автокредиты – что предлагают банки

1. ВТБ Банк – рассчитать автокредит

Для того чтобы подать заявку на автокредит, не нужно идти в банк. Рассчитать стоимость и подать документы на его оформление можно онлайн, через приложение банка. В чем плюс? Полученные деньги можно потратить:

на покупку авто

на личные цели под залог вашей машины.

Оформить в залог можно любой автомобиль, который соответствует требованиям банка. Все дополнительные услуги и страховой полис каско оформляются по желанию клиента и не влияют на процентную ставку и решение по автокредиту.

Но главное, в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом, причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период. Это может сильно выручить, если срочно требуется небольшая сумма денег. Не успеваете закрыть долг в беспроцентный период? Можно оформить вторую «Карту возможностей» и закрыть с ее помощью долг по первой. Этот ход даст вам дополнительное время, чтобы закрыть долг по карте без переплаты по процентам. А применять его можно неограниченное количество раз.

Кредитными деньгами можно расплатиться картой или наличными (бесплатно). В чем особенность?

Специалисты банка проверят автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам.

Можно взять кредит на покупку как новой, так и подержанной машины.

Первоначальный взнос не нужен.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

3. Совкомбанк – рассчитать автокредит

Для оформления кредита до миллиона рублей достаточно только российского паспорта. А получить его можно не только в отделении банка, но и зачислением на карту «Халва» или с доставкой на дом – доставка курьером совершенно бесплатна.

В чем тут плюс? У банка есть интересная программа «Авторассрочка с Халвой». По ней предлагается заем до 30 месяцев на приобретение китайских автомобилей под 0% годовых — полная стоимость кредита при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного периода кредитования. При первоначальном взносе от 50%. При оформлении кредита на сайте можно получить скидку 0,5%. Или оформить рассрочку с остаточным платежом до 78 месяцев. Снизить платеж по авторассрочке также можно с помощью услуги «Минимальный платёж».

4. Газпромбанк – рассчитать автокредит

На покупку нового или подержанного автомобиля, а также электромобиля или мотоцикла банк предоставляет кредит до 7 млн. рублей. Сниженные ставки по кредиту можно получить под залог имеющегося авто. Максимальная сумма по такому кредиту также доходит до 7 млн, а срок кредитования – до 8 лет. При процентных ставках от 19,9% до 24,9% годовых, при предоставлении авто в залог скидка может составлять до 3% на весь срок кредита. Первоначальный взнос не является обязательным. Но одно из важных условий, чтобы машину взяли в залог: нужно, чтобы ее стоимость составляла не меньше 10% от суммы автокредита (остатка задолженности).

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Источник: Автостат