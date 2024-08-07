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Виновник ДТП с поездом под Волгоградом скончался в реанимации

Скончался водитель КАМАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

Стало известно, что в реанимации скончался водитель КАМАЗа, устроивший ДТП с пассажирским поездом в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации региона.

По словам источника, после схода поезда до настоящего времени в медучреждении все еще остаются трое пострадавших.

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«Мужчина, 44 года (водитель КАМАЗа. – Прим. ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», – рассказали в администрации.

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Напомним, 29 июля 2024 года на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет, после чего произошло столкновение с пассажирским поездом № 491 следовавшем по маршруту Казань – Адлер.

Согласно данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов состава, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира, примерно 140 из них получили травмы и ушибы различной степени тяжести, 30 человек, включая 15 детей, были госпитализированы.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:соцсети
Количество просмотров 182
07.08.2024
Фото:соцсети
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