Корейцы будут выпускать автомобили в Юго-Восточной Азии
Компания Hyundai Motor Company анонсировала планы инвестировать 1 млрд батов (примерно 2,4 млрд рублей) в строительство завода по производству электромобилей и батарей в Таиланде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Совет по инвестициям Таиланда (BOI).
Завод Hyundai планируется построить к юго-востоку от столицы Бангкока, запуск производства состоится в 2026 году. По словам генерального секретаря BOI Нарита Тхердстеерасукди, логистический коридор позволит Hyundai закупать необходимое сырье и детали внутри страны.
«Мощная существующая цепочка поставок в Таиланде позволит Hyundai получать не менее трети необходимого ей сырья и запчастей из Таиланда, тем самым поддерживая местную промышленность», – подчеркнул генеральный секретарь BOI.
Отмечается, что в Таиланде стремительными темпами развивается электромобилестроение, при этом на рынке доминируют китайцы – BYD и Great Wall Motors. Автопром Китая использует Таиланд в качестве производственной базы для экспорта автомобилей по всей Юго-Восточной Азии. В первом квартале 2024 года доля Таиланда занимает 55% всех продаж электромобилей в регионе, что наглядно свидетельствует о растущем спросе на экологически чистые транспортные средства.
Инвестиции Hyundai в новый завод являются стратегически важным решением для компании, потому что Таиланд – это крупнейший автомобильный центр производства в Юго-Восточной Азии. С увеличением продаж в этом регионе Hyundai намерен укрепить свои позиции и усилить конкуренцию с китайскими и японскими компаниями.
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Источник: Reuters