Иномарку тоже: что могут позволить себе китайцы по цене Гранты

Стало известно, какие 4 модели авто можно купить в Китае по цене Lada Granta

Автомобиль Chery Tiggo 4 в базовой комплектации можно купить в Китае за 59,9 тысячи юаней, это примерно 708,6 тысячи рублей по текущему курсу. Это дешевле отечественной Lada Granta, цена которой варьируется от 911 тыси до 1,09 млн рублей. Что еще можно купить на рынке КНР за сопоставимый бюджет, выяснили специалисты.

Общеизвестно, что при выходе на рынок РФ автомобили из Китая облагаются таможенными сборами, налогами и утильсбором. Все это, в конечном счете, влияет на размер финальной стоимости машины.

Цена самой дешевой версии Lada Granta составляет 911 тыс. рублей, за эти деньги покупатель получит 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатую «механику». За комплектацию с кондиционером придется выложить 992 тыс. рублей. Топовая версия отечественного автомобиля оценивается в 1,099 млн рублей: есть обогрев лобового стекла и передних кресел, парктроники, мультимедийный комплекс с Bluetooth. Силовой агрегат представлен 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с., коробка передач – механическая.

Haval Jolion

За 1,05 млн рублей (89 тыс. юаней) китайцы могут купить новый Haval Jolion с турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с. В списке оснащения: круиз контроль, электрорегулировки зеркал, голосовое управление мультимедийной системой. Chery Tiggo 4 в базовой комплектации можно купить в Поднебесной за 708,6 тыс. рублей (59,9 тысячи юаней). В базовой версии есть помощь при подъеме и спуске, подушки безопасности, ABS. Более богатая комплектация кроссовера за 1,06 млн рублей (89,9 тысячи юаней) подразумевает и бесключевой доступ.

Jetta VA3

Также за 778 тыс. рублей (65,8 тыс. юаней) в Китае можно купить седан VA3 от китайского Volkswagen под отдельным брендом Jetta. Под капотом машины – двигатель от Volkswagen и японская коробка Aisin.

Иномарки тоже доступны китайцам, в частности, американскую версию Mazda 3 можно купить за 79,9 тысячи юаней (945 тысяч рублей). Автомобиль оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 117 л.с., МКП, парктрониками, полноценной запаской и целым набором электронных помощников.

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Источник: 74.ru