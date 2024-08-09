Автовладельцам посоветовали не мыть машину из ведра

Эксперт Кукарин объяснил, как мыть машину, чтобы не поцарапать ЛКП

Владелец сети кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин объяснил, что использование ведра и губки для мойки автомобиля может привести к появлению царапин на кузове.

Обычно при таком способе мойки губку или тряпку смачивают в воде и затем трут грязные участки. Однако песок, содержащийся в грязи, обладает абразивными свойствами. Эти частицы разносятся по поверхности и могут оставить на лакокрасочном покрытии микроскопические царапины.

После этого губку ополаскивают в ведре, но песок смывается не весь и при повторном использовании снова царапает кузов. Похожая ситуация возникает и при использовании щеток.

Кукарин считает, что наиболее безопасный метод — это бесконтактная двухфазная мойка. Вначале на автомобиль наносят пену, которая поднимает грязь, а затем ее смывают водой под давлением. После того как песок уже удален, кузов можно протирать специальной тряпкой.

Однако даже при такой мойке остается риск, что частицы песка могут задержаться в труднодоступных местах, таких как уплотнительные резинки, и при протирке могут повредить покрытие. В таких случаях следы от царапин можно удалить только полировкой.

Поэтому, подчеркнул специалист, чем меньше ручного воздействия будет в процессе мойки автомобиля, тем лучше для сохранности кузова.

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Источник: «Российская газета»