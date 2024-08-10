Новое достижение по дальности хода электрокара занесено в Книгу рекордов Гиннесса

Ford Mustang Mach-E побил рекорд Zeekr, преодолев более 916 км на одной зарядке

Кроссовер Ford Mustang Mach-E на одном заряде батареи преодолел расстояние в 916,74 км. Благодаря этому он признан самым дальнобойным электромобилем и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ford Mustang Mach-E

Известно, что экспериментальный заезд проводился по дорогам общего пользования в Британии для имитации цикла реальной эксплуатации. В ходе заезда за рулем электромобиля сменяли друг друга два водителя, компанию им составил штурман.

Интерьер Ford Mustang Mach-E

Новый рекорд установил электрокар Mach-E в модификации Premium Extended Range с задним приводом. Автомобиль оснащен 91-киловаттной батареей и 18-дюймовыми дисками с шинами Bridgestone. Примечательно, что кроссовер проехал еще почти 30 км, после того как на дисплее появилось сообщение о полной разрядке батареи.

Напомним, последний рекорд по дальности хода среди серийных электромобилей установил автомобиль Zeekr, в сентябре 2023 года модель 001 проехала на одном заряде батареи 907 км.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: press.bridgestone-emea.com