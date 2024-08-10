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Новое достижение по дальности хода электрокара занесено в Книгу рекордов Гиннесса

Ford Mustang Mach-E побил рекорд Zeekr, преодолев более 916 км на одной зарядке

Кроссовер Ford Mustang Mach-E на одном заряде батареи преодолел расстояние в 916,74 км. Благодаря этому он признан самым дальнобойным электромобилем и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
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Известно, что экспериментальный заезд проводился по дорогам общего пользования в Британии для имитации цикла реальной эксплуатации. В ходе заезда за рулем электромобиля сменяли друг друга два водителя, компанию им составил штурман.

Интерьер Ford Mustang Mach-E
Интерьер Ford Mustang Mach-E

Ford Mach-E Rally: первый Mustang для езды по плохим дорогам

Новый рекорд установил электрокар Mach-E в модификации Premium Extended Range с задним приводом. Автомобиль оснащен 91-киловаттной батареей и 18-дюймовыми дисками с шинами Bridgestone. Примечательно, что кроссовер проехал еще почти 30 км, после того как на дисплее появилось сообщение о полной разрядке батареи.

Напомним, последний рекорд по дальности хода среди серийных электромобилей установил автомобиль Zeekr, в сентябре 2023 года модель 001 проехала на одном заряде батареи 907 км.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: press.bridgestone-emea.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Ford
Количество просмотров 88
10.08.2024
Фото:Ford
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