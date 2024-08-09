Новый дизайн и обновленный мотор: шпионские снимки кроссовера
Компания Renault анонсировала обновление модельной линейки, в рамках этой стратегии представлен новый кроссовер Renault Austral 2025 года. В Сети появились шпионские снимки новинки, который засняли в камуфляжной ливрее во время тестов по трассам.
Ожидается, что автомобиль получит измененные дневные ходовые огни, обновленные фары и другую решетку радиатора. Затронут ли изменения задние фонари и бампер, пока сложно сказать наверняка, потому что все скрыто плотным камуфляжем.
Актуальный интерьер Austral отличается современными технологиями и стильным дизайном. Вполне вероятно, что произойдут изменения программного обеспечения основных экранов и элементов управления.
Есть неподтвержденная информация, что двигатель объемом 1,3 л заменят на обновленный объемом 1,2 л. Что касается трансмиссии, то с большой долей вероятности она останется прежней.
Пока нет достоверной информации о дате официального дебюта Renault Austral, не исключено, что презентация может состояться уже в 2025 году.
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Источник: motor.es