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Новый дизайн и обновленный мотор: шпионские снимки кроссовера

Новый Renault Austral 2025 года заметили в камуфляже на тестах в Испании

Компания Renault анонсировала обновление модельной линейки, в рамках этой стратегии представлен новый кроссовер Renault Austral 2025 года. В Сети появились шпионские снимки новинки, который засняли в камуфляжной ливрее во время тестов по трассам.

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Ожидается, что автомобиль получит измененные дневные ходовые огни, обновленные фары и другую решетку радиатора. Затронут ли изменения задние фонари и бампер, пока сложно сказать наверняка, потому что все скрыто плотным камуфляжем.

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Актуальный интерьер Austral отличается современными технологиями и стильным дизайном. Вполне вероятно, что произойдут изменения программного обеспечения основных экранов и элементов управления.

Renault Austral 2025
Renault Austral 2025

Есть неподтвержденная информация, что двигатель объемом 1,3 л заменят на обновленный объемом 1,2 л. Что касается трансмиссии, то с большой долей вероятности она останется прежней.

Пока нет достоверной информации о дате официального дебюта Renault Austral, не исключено, что презентация может состояться уже в 2025 году.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: motor.es

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | autoevolution
Количество просмотров 1729
09.08.2024
Фото:Unsplash | autoevolution
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