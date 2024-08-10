На российский рынок вернулся надежный и современный японский кроссовер
Любители японских автомобилей и стильных кроссоверов теперь имеют возможность заполучить Nissan Murano прямо из Японии. Российский дилер объявляет о возможности заказа нового Nissan Murano в любой комплектации.
Nissan Murano – это воплощение элегантности и комфорта. Он оснащен мощным 3,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с вариатором, привод – передний.
Этот кроссовер не только красив, но и обладает впечатляющей динамикой. Nissan Murano развивает максимальную скорость 210 км/ч и разгоняется до 100 км/ч всего за 7,9 секунды.
В качестве примера можно рассмотреть комплектацию «Mid», которая уже в базовом варианте включает в себя круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, датчик давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP), подогрев передних сидений, электропривод крышки багажника, а также другие опции.
Стоимость нового Nissan Murano в России составляет 5 млн рублей. Цена указана под ключ: в нее уже включены таможенное оформление, таможенные пошлины и сборы. Вы получаете автомобиль с активным ЭПТС и полным комплектом документов для постановки на учет.
На заказанный автомобиль действует гарантия сроком на 3 года.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Тарантас Ньюс
Отзывы о Nissan Murano ()
Эргономика, круговой обзор
Маленький багажник
Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.