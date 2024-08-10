На российский рынок вернулся надежный и современный японский кроссовер

Российский дилер предлагает новый Nissan Murano по цене 5 млн рублей

Любители японских автомобилей и стильных кроссоверов теперь имеют возможность заполучить Nissan Murano прямо из Японии. Российский дилер объявляет о возможности заказа нового Nissan Murano в любой комплектации.

Nissan Murano

Nissan Murano – это воплощение элегантности и комфорта. Он оснащен мощным 3,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с вариатором, привод – передний.

Этот кроссовер не только красив, но и обладает впечатляющей динамикой. Nissan Murano развивает максимальную скорость 210 км/ч и разгоняется до 100 км/ч всего за 7,9 секунды.

Nissan Murano

В качестве примера можно рассмотреть комплектацию «Mid», которая уже в базовом варианте включает в себя круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, датчик давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP), подогрев передних сидений, электропривод крышки багажника, а также другие опции.

Интерьер Nissan Murano

Стоимость нового Nissan Murano в России составляет 5 млн рублей. Цена указана под ключ: в нее уже включены таможенное оформление, таможенные пошлины и сборы. Вы получаете автомобиль с активным ЭПТС и полным комплектом документов для постановки на учет.

На заказанный автомобиль действует гарантия сроком на 3 года.

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Источник: Тарантас Ньюс