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На российский рынок вернулся надежный и современный японский кроссовер

Российский дилер предлагает новый Nissan Murano по цене 5 млн рублей

Любители японских автомобилей и стильных кроссоверов теперь имеют возможность заполучить Nissan Murano прямо из Японии. Российский дилер объявляет о возможности заказа нового Nissan Murano в любой комплектации.

Nissan Murano
Nissan Murano
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ГИД ПО КАСКО

Nissan Murano – это воплощение элегантности и комфорта. Он оснащен мощным 3,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с вариатором, привод – передний.

Этот кроссовер не только красив, но и обладает впечатляющей динамикой. Nissan Murano развивает максимальную скорость 210 км/ч и разгоняется до 100 км/ч всего за 7,9 секунды.

Nissan Murano
Nissan Murano

Nissan Murano нового поколения – первые фото

В качестве примера можно рассмотреть комплектацию «Mid», которая уже в базовом варианте включает в себя круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, датчик давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP), подогрев передних сидений, электропривод крышки багажника, а также другие опции.

Интерьер Nissan Murano
Интерьер Nissan Murano

Стоимость нового Nissan Murano в России составляет 5 млн рублей. Цена указана под ключ: в нее уже включены таможенное оформление, таможенные пошлины и сборы. Вы получаете автомобиль с активным ЭПТС и полным комплектом документов для постановки на учет.

На заказанный автомобиль действует гарантия сроком на 3 года.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 54636
10.08.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Murano ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Эргономика, круговой обзор

Недостатки:

Маленький багажник

Комментарий:

Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.

+2