Китайцы слили в сеть фото новинки BMW задолго до премьеры: что это за модель?
Новое поколение BMW 2-Series Gran Coupe уже не секрет! Неожиданно в китайской базе данных Минпромторга появились документы, раскрывающие дизайн и технические характеристики рестайлинговой версии седана. И это не просто небольшое обновление: BMW серьезно переработали свою «двойку», сделав из нее практически новую модель!
BMW 2-Series Gran Coupe перенимает дизайнерские решения от новой «единички» (BMW 1-Series), дебютировавшей в июне. Изменения коснулись оптических элементов, бамперов, крышки багажника, а также задних крыльев и дверей.
В Китае представлена версия с увеличенной колесной базой (L). Она длиннее обычного седана на 110 мм. В отличие от «единички», у которой в Китае тоже есть длиннобазная версия, у «двойки» основная модель сохраняет прежнюю колесную базу (2670 мм).
BMW 2-Series Gran Coupe получила новые двери с ручками под обратный хват. Судя по шпионским снимкам, салон BMW 2-Series Gran Coupe будет унифицирован с «единичкой». Все модификации седана получат 7-ступенчатую преселективную коробку передач. Механическая коробка передач и классический автомат отсутствуют.
В Китае представлены следующие варианты моторов: 220L (174 л.с.), 225L (227 л.с.) и M235L (335 л.с.) – топовая версия получила значительную прибавку мощности по сравнению с глобальной версией (300 л.с.).
Мировая премьера BMW 2-Series Gran Coupe состоится до конца месяца. Длиннобазная версия останется эксклюзивом для Китая. В Поднебесной не будет дизельных версий модели, а гибридные версии пока что задерживаются. Как и прежде, четырехдверка будет доступна с обычным обвесом или опциональным M-пакетом.
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Источник: Autohome