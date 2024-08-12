Российская «автогражданка» начнет действовать на территории соседнего государства
Кабинетом министров России подготовлен проект закона, в рамках которого действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе очередного совещания с вице-премьерами.
«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку», – уточнил глава кабмина.
Отмечается, что при этом сохранится и возможность использования документа в электронном виде. Новый механизм заработает уже с 1 октября текущего года, подчеркнул Мишустин.
«Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей», – отметил председатель Правительства РФ.
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Источник: РИА Новости