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Российская «автогражданка» начнет действовать на территории соседнего государства

Мишустин: С 1 октября 2024 года действие ОСАГО расширится на территорию Беларуси

Кабинетом министров России подготовлен проект закона, в рамках которого действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе очередного совещания с вице-премьерами.

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«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку», – уточнил глава кабмина.

Отмечается, что при этом сохранится и возможность использования документа в электронном виде. Новый механизм заработает уже с 1 октября текущего года, подчеркнул Мишустин.

Для некоторых водителей полис ОСАГО станет дешевле — называем условия
«Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей», – отметил председатель Правительства РФ.

Ранее водителям перечислили семь способов сэкономить на ОСАГО до 15-20% стоимости полиса.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 54
12.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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