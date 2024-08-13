Замена Skoda Octavia заметно подешевела в РФ: сколько она стоит сейчас

Changan снизил цену лифтбека Uni-V в России на 30 000 рублей

Китайский лифтбек Changan Uni-V в России стал доступнее на 30 тыс. руб. во всех комплектациях. Сейчас автомобиль в базовой для нашей страны комплектации LX стоит 2,86 млн рублей, а старшая версия DLX предлагается за 2,93 млн рублей.

Автомобиль в обеих версиях оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

Changan Uni-V

Changan Uni-V является одноклассником Skoda Octavia с длиной 4680 мм при колесной базе 2750 мм. Автомобиль получил независимую переднюю подвеску со стойками McPherson и независимую многорычажную подвеску сзади.

Changan Uni-V

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru