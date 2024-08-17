Обновленный GWM Tank 300: что изменилось?

Обновления в GWM 300 затронули, в основном, интерьер автомобиля

GWM Tank 300 впервые появился в 2020 году как часть линейки Wey, стал одним из самых узнаваемых представителей серии Tank.

Нынешние изменения, судя по всему, коснулись по большей части приборной панели и центральной консоли, экстерьер при этом остался практически неизменным.

GWM Tank 300

Зато в салоне новый информационно-развлекательный экран, который значительно увеличен по сравнению с предыдущей версией. В старом Tank 300 использовалась комбинация из двух 12,3-дюймовых экранов, визуально объединенных в один. В рестайлинговой версии новый экран возвышается над линией приборной панели, что придает интерьеру более современный и интересный вид.

Изменения также коснулись центральной консоли. Ранее на ней был установлен селектор привода, теперь же он переместился под руль, что освободило пространство на консоли и улучшило эргономику салона.

GWM Tank 300

Рулевое колесо было полностью переработано: новая двухспицевая конструкция с плоским дном и упрощенными элементами управления заменяет большое количество переключателей.

Внешний вид автомобиля остался практически неизменным. На шпионских снимках камуфляжная пленка на передних и задних дверей, но это не похоже на серьезные внешние изменения.

GWM Tank 300

Линейка силовых агрегатов также останется прежней. Базовый вариант включает в себя 2.0T двигатель мощностью 227 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для более мощной версии доступен 3.0T V6, который развивает 360 л.с. и сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и мягкой гибридной системой на 48 Вт.

Помимо бензиновых версий, ожидается, что рестайлинг затронет и гибридную версию Tank 300 Hi4-T. Этот PHEV вариант базируется на 2.0T двигателе мощностью 185 кВт (252 л.с.) и имеет электродвигатель мощностью 120 кВт (163 л.с.), обеспечивая общую мощность системы в 300 кВт (408 л.с.). Автомобиль оснащен тройной литиевой батареей емкостью 37,1 кВт·ч, что позволяет ему преодолевать до 105 км на чисто электрической тяге.

Ожидается, что обновленный автомобиль поступит в продажу ближе к концу года.