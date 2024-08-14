Водителей предложили не штрафовать за забытые права

В ГД вносят проект об отмене штрафа за забытые права при наличии электронных

Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») внесет в палату парламента законодательную инициативу об отмене административной ответственности для водителей, у которых с собой при поездке не оказалось бумажных водительских прав, если удостоверение есть в электронном виде на портале «Госуслуги авто».

«Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные», – сообщили в пресс-службе фракции.

Уточняется, что сейчас все сотрудники ГИБДД могут дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в Государственной информационной системе (ГИС). Проверить это можно при вводе персональных данных водителя в ГИС, которая содержит информацию о наличии прав у водителя.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: ТАСС