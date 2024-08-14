Водителей предложили не штрафовать за забытые права
Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») внесет в палату парламента законодательную инициативу об отмене административной ответственности для водителей, у которых с собой при поездке не оказалось бумажных водительских прав, если удостоверение есть в электронном виде на портале «Госуслуги авто».
«Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные», – сообщили в пресс-службе фракции.
Уточняется, что сейчас все сотрудники ГИБДД могут дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в Государственной информационной системе (ГИС). Проверить это можно при вводе персональных данных водителя в ГИС, которая содержит информацию о наличии прав у водителя.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ТАСС