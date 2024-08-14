Революционные изменения в производстве УАЗов: раскрыты подробности

УАЗ начал использовать лазерные технологии в производстве своих машин

УАЗ продолжает модернизировать производство. Завод организовал новый участок лазерной резки металла и гибки заготовок, сообщил источник на предприятии. Новый участок подразделения «УАЗ-Штамповочное производство» запустили 12 августа.

Там производят раскрой заготовок и производство деталей штамповки для производства рам, кузовных частей и подвески всего модельного ряда УАЗ. Участок площадью 400 кв. метров автоматизирован и работает по полному циклу.

На предприятии пояснили, что лазерное оборудование, использующее в ходе резки сжатый воздух, обеспечивает высокое качество кромки и позволяет улучшить характеристики выпускаемой продукции. Оптимизация раскроя металла на листе дает возможность повышать эффективность использования материала и увеличивать объем выпуска готовой продукции. На листогибочном станке можно выпускать простые детали мелкими сериями без использования дорогостоящей штамповой оснастки и длительной подготовки производства.

«Внедрение лазерной резки значительно повысит эффективность использования металла. Мы ожидаем, что в течение двух лет программа увеличит производительность труда на 9%», – сообщил гендиректор ООО «УАЗ-Штамповочное производство» Денис Куренков.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»