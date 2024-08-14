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Революционные изменения в производстве УАЗов: раскрыты подробности

УАЗ начал использовать лазерные технологии в производстве своих машин

УАЗ продолжает модернизировать производство. Завод организовал новый участок лазерной резки металла и гибки заготовок, сообщил источник на предприятии. Новый участок подразделения «УАЗ-Штамповочное производство» запустили 12 августа.

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Там производят раскрой заготовок и производство деталей штамповки для производства рам, кузовных частей и подвески всего модельного ряда УАЗ. Участок площадью 400 кв. метров автоматизирован и работает по полному циклу.

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На предприятии пояснили, что лазерное оборудование, использующее в ходе резки сжатый воздух, обеспечивает высокое качество кромки и позволяет улучшить характеристики выпускаемой продукции. Оптимизация раскроя металла на листе дает возможность повышать эффективность использования материала и увеличивать объем выпуска готовой продукции. На листогибочном станке можно выпускать простые детали мелкими сериями без использования дорогостоящей штамповой оснастки и длительной подготовки производства.

«Внедрение лазерной резки значительно повысит эффективность использования металла. Мы ожидаем, что в течение двух лет программа увеличит производительность труда на 9%», – сообщил гендиректор ООО «УАЗ-Штамповочное производство» Денис Куренков.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 9
14.08.2024
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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