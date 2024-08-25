Гражданская авиация к 2030 году получит 994 самолета российского производства
В России к 2030 году построят 14 новых аэродромов. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
В ходе своего выступления на очередном заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры он напомнил, что эти планы будут реализованы в рамках государственного проекта.
«Сейчас в России насчитывается 228 аэродромов, к 2030 году это количество вырастет до 242. Всего же в рамках федерального проекта мы планируем реконструкцию и строительство 75 аэродромов», – уточнил глава ведомства.
Старовойт подчеркнул, что одной из приоритетных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, является увеличение авиационной мобильности населения в полтора раза в ближайшие шесть лет. Для выполнения этого поручения необходимо ввести в эксплуатацию 994 единицы отечественных воздушных судов, уточнил министр.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Парламентская газета