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Минтранс: в России к 2030 году построят 14...

Гражданская авиация к 2030 году получит 994 самолета российского производства

Минтранс: в России к 2030 году построят 14 аэродромов и 994 самолета

В России к 2030 году построят 14 новых аэродромов. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

В ходе своего выступления на очередном заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры он напомнил, что эти планы будут реализованы в рамках государственного проекта.

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«Сейчас в России насчитывается 228 аэродромов, к 2030 году это количество вырастет до 242. Всего же в рамках федерального проекта мы планируем реконструкцию и строительство 75 аэродромов», – уточнил глава ведомства.

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Старовойт подчеркнул, что одной из приоритетных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, является увеличение авиационной мобильности населения в полтора раза в ближайшие шесть лет. Для выполнения этого поручения необходимо ввести в эксплуатацию 994 единицы отечественных воздушных судов, уточнил министр.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
25.08.2024
Фото:Wikimedia
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