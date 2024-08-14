В России хотят наполовину импортозаместить компоненты для ABS/ESC

К 2026 году планируется достичь локализации производства автоэлектроники в 80%

В России разрабатывают план по импортозамещению ключевых автокомпонентов, таких как системы ABS и ESC. Сейчас отечественные производители на 75% зависят от зарубежных комплектующих, преимущественно китайских. Однако к 2026 году планируется снизить эту зависимость до 55%.

Компания «Итэлма» получила 622 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) для расширения производства в Костроме. Эти средства будут направлены на модернизацию и закупку нового оборудования, что позволит выпускать до 1,2 млн блоков ABS и ESC в год.

Важным шагом в программе импортозамещения стало развитие производства микросхем. В марте 2024 года компания «Микрон» запустила в «Технополисе Москва» линию по производству чип-модулей и микросхем для ABS. В планах компании — достичь 80% локализации к 2026 году.

Тем не менее, производство автокомпонентов в России остается дороже, чем в Китае, что замедляет процесс импортозамещения. Важную роль здесь играет и технологическое отставание от мировых лидеров, таких как Bosch, продукцию которых сложно заменить в кратчайшие сроки, и санкции, в том числе вторичные.

Несмотря на это, усилия по локализации продолжаются, включая поиск отечественных поставщиков и открытие новых заводов.

В Костроме, где базируется производство ABS, нашли отечественного поставщика алюминия высокого качества, а также разрабатывают производство мотор-насосов, гидроаккумуляторов и датчиков давления. Планируется открыть второй завод по производству ABS и ESC в Самаре в 2024 году, с мощностью не менее 500 тыс. систем в год.

К 2026 году в России планируют достичь 80% локализации производства автоэлектроники, что станет важным шагом на пути к технологической независимости и укреплению отечественного автопрома.

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Источник: «Известия»