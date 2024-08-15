Альтернатива ушедшим Camry и Passat уже в продаже в России

В России начались продажи бизнес-седана Geely Preface – от 2 999 990 рублей

В России стартовали продажи бизнес-седана Geely Preface, который будет представлен в дилерских центрах марки в двух вариантах комплектации: Luxury и Flagship.

Geely Preface

Этот автомобиль создан на разработанной совместно Geely и Volvo модульной платформе CMA, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта.

Габаритные размеры Geely Preface составляют 4825 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1469 мм в высоту, с колесной базой 2800 мм. Клиренс Geely Preface – 135 мм.

Для сравнения, размеры Toyota Camry: 4850 x 1825 x 1480 мм, колесная база – 2775 мм, дорожный просвет – 145 мм.

Geely Preface

Управление функциями автомобиля осуществляется через 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, при этом управление климат-контролем и обогревом дополнительно дублируется физическими кнопками.

В салоне предусмотрены многочисленные отсеки для хранения, включая подстаканники со сдвижной шторкой. Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку, что освободило место на центральной консоли, как у автомобилей премиум-класса.

Уже в стандартной комплектации Geely Preface оснащен бесключевым доступом, 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью, датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, электроприводом сиденья водителя с 10-ю направлениями регулировки, системой кругового обзора с камерами 360°.

Под капотом Geely Preface установлен турбированный 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с мощностью 200 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для различных условий движения предусмотрены четыре режима: Eco, Comfort, Sport и Smart.

Цены на Geely Preface начинаются от 2 999 900 рублей.

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Источник: Geely