#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Альтернатива ушедшим Camry и Passat уже в продаже в России

В России начались продажи бизнес-седана Geely Preface – от 2 999 990 рублей

В России стартовали продажи бизнес-седана Geely Preface, который будет представлен в дилерских центрах марки в двух вариантах комплектации: Luxury и Flagship.

Geely Preface
Geely Preface
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Этот автомобиль создан на разработанной совместно Geely и Volvo модульной платформе CMA, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта.

Габаритные размеры Geely Preface составляют 4825 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1469 мм в высоту, с колесной базой 2800 мм. Клиренс Geely Preface – 135 мм.

Для сравнения, размеры Toyota Camry: 4850 x 1825 x 1480 мм, колесная база – 2775 мм, дорожный просвет – 145 мм.

Geely Preface
Geely Preface

Управление функциями автомобиля осуществляется через 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, при этом управление климат-контролем и обогревом дополнительно дублируется физическими кнопками.

В салоне предусмотрены многочисленные отсеки для хранения, включая подстаканники со сдвижной шторкой. Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку, что освободило место на центральной консоли, как у автомобилей премиум-класса.

Уже в стандартной комплектации Geely Preface оснащен бесключевым доступом, 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью, датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, электроприводом сиденья водителя с 10-ю направлениями регулировки, системой кругового обзора с камерами 360°.

Эксперты назвали китайские авто с пробегом, которые продаются быстрее всего

Под капотом Geely Preface установлен турбированный 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с мощностью 200 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для различных условий движения предусмотрены четыре режима: Eco, Comfort, Sport и Smart.

Цены на Geely Preface начинаются от 2 999 900 рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Geely

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 7
15.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Preface

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв