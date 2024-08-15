Альтернатива ушедшим Camry и Passat уже в продаже в России
В России стартовали продажи бизнес-седана Geely Preface, который будет представлен в дилерских центрах марки в двух вариантах комплектации: Luxury и Flagship.
Этот автомобиль создан на разработанной совместно Geely и Volvo модульной платформе CMA, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта.
Габаритные размеры Geely Preface составляют 4825 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1469 мм в высоту, с колесной базой 2800 мм. Клиренс Geely Preface – 135 мм.
Для сравнения, размеры Toyota Camry: 4850 x 1825 x 1480 мм, колесная база – 2775 мм, дорожный просвет – 145 мм.
Управление функциями автомобиля осуществляется через 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, при этом управление климат-контролем и обогревом дополнительно дублируется физическими кнопками.
В салоне предусмотрены многочисленные отсеки для хранения, включая подстаканники со сдвижной шторкой. Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку, что освободило место на центральной консоли, как у автомобилей премиум-класса.
Уже в стандартной комплектации Geely Preface оснащен бесключевым доступом, 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью, датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, электроприводом сиденья водителя с 10-ю направлениями регулировки, системой кругового обзора с камерами 360°.
Под капотом Geely Preface установлен турбированный 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с мощностью 200 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для различных условий движения предусмотрены четыре режима: Eco, Comfort, Sport и Smart.
Цены на Geely Preface начинаются от 2 999 900 рублей.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Geely