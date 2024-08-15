Названы минусы новейшего японского рамного внедорожника Toyota

Блогер Свиридов разобрал салон нового Toyota Land Cruiser Prado

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал новейший Land Cruiser Prado 250. В целом он остался доволен этим автомобилем: по ряду моментов он превзошел предшественника.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Блогер обратил внимание на очень качественный пластик, «реально мощные пороги, которые раньше я не наблюдал», множество подушек безопасности и качественную проводку, аккуратно уложенную в жгуты. Свиридов отметил высокое качество разъемов.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250

В дополнение к мощным порогам автомобиль получил мощные усилители в дверях: по три штуки в задних и передних. Также блогер обратил внимание на отличную защиту передних дверей от воды.

По его мнению, автомобиль однозначно стал лучше, чем был. Среди минусов блогер отметил только слабую шумоизоляцию машины.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»