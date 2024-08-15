Названы минусы новейшего японского рамного внедорожника Toyota
Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал новейший Land Cruiser Prado 250. В целом он остался доволен этим автомобилем: по ряду моментов он превзошел предшественника.
Блогер обратил внимание на очень качественный пластик, «реально мощные пороги, которые раньше я не наблюдал», множество подушек безопасности и качественную проводку, аккуратно уложенную в жгуты. Свиридов отметил высокое качество разъемов.
В дополнение к мощным порогам автомобиль получил мощные усилители в дверях: по три штуки в задних и передних. Также блогер обратил внимание на отличную защиту передних дверей от воды.
По его мнению, автомобиль однозначно стал лучше, чем был. Среди минусов блогер отметил только слабую шумоизоляцию машины.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.