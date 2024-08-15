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Названы минусы новейшего японского рамного внедорожника Toyota

Блогер Свиридов разобрал салон нового Toyota Land Cruiser Prado

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал новейший Land Cruiser Prado 250. В целом он остался доволен этим автомобилем: по ряду моментов он превзошел предшественника.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250
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Блогер обратил внимание на очень качественный пластик, «реально мощные пороги, которые раньше я не наблюдал», множество подушек безопасности и качественную проводку, аккуратно уложенную в жгуты. Свиридов отметил высокое качество разъемов.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250

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В дополнение к мощным порогам автомобиль получил мощные усилители в дверях: по три штуки в задних и передних. Также блогер обратил внимание на отличную защиту передних дверей от воды.

По его мнению, автомобиль однозначно стал лучше, чем был. Среди минусов блогер отметил только слабую шумоизоляцию машины.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
15.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+5