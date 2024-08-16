Ищете надежную машину? Вот пятерка самых крепких

Ford Kuga возглавил топ-5 авто, способных проехать без проблем более 300 тыс. км

Среди автомобилей есть несколько надежных моделей, способных на долгую службу практически без серьезного ремонта. Топ-5 машин, которые при правильном обслуживании могут преодолеть расстояние в 300 тыс. км, перечислил руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Ford Kuga второго поколения с атмосферным двигателем объемом 2,5 л зарекомендовал себя как один из самых долговечных автомобилей. Двигатель машины отличается простотой конструкции и высокой надежностью, он с легкостью преодолеет рубеж в 300 тыс. км без серьезных проблем. Он не склонен к перерасходу масла и работает даже на АИ-92, что делает его экономичным в эксплуатации. Чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, рекомендуется чистить радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера каждые 50-60 тыс. км.

Ford Kuga

Kia Rio и Hyundai Solaris при надлежащем уходе тоже способны преодолеть отметку в 300 тыс. км и даже больше. Но заводской каталитический нейтрализатор может разрушиться уже к 80 тыс. км пробега, поэтому после наступления порога в 60 тыс. км нужно его заменить. Двигатели этих моделей очень выносливы и могут преодолеть более 350 тыс. км при грамотном обслуживании. Потребуется замена цепи ГРМ после 200 тыс. км, также каждые 30 тыс. км нужно менять свечи зажигания.

Kia Rio Ford Focus II

Renault Logan тоже отличается долговечностью, к тому же он неприхотлив. Особенно версии с двигателями объемом 1,4 8V (75 л.с.) и 1,6 8V (87 или 84 л.с.). Ресурса этих моторов хватит до 400 тыс. км. Но владельцам нужно помнить о замене ремня ГРМ каждые 100 тыс. км, а также сальников коленвала и распредвала. После 150-160 тыс. км пробега могут возникнуть течи масла через сальники двигателя и нужно будет заменить водяной насос и термостат.

Volkswagen Polo Renault Logan

Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1,6 л (90 и 110 л.с.) считаются одними из самых надежных автомобилей в своем классе. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании машины пройдут 350-400 тыс. км. Каталитический нейтрализатор на этих моделях отличается высоким качеством и прослужит более 300 тыс. км. Один раз в 100 тыс. км потребуется замена комплекта ГРМ, наличие гидрокомпенсаторов клапанов упрощает уход за мотором. Нужно регулярно менять масло, после 400 тыс. км может потребоваться замена помпы, а через 100 тыс. км – замена расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Замыкает топ-5 Ford Focus II. Это один из самых надежных в своем классе автомобилей, бензиновые двигатели объемом 1,4 л (80 л.с.) и 1,6 л (100 и 115 л.с.) легко преодолеют 300 тыс. км, а дизельный двигатель объемом 1,8 л TDI (115 л.с.) прослужит более 350 тыс. км. Могут возникнуть проблемы с синхронизаторами на МКП после 50-80 тыс. км, а также износ выжимного подшипника после 50 тыс. км.

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Источник: rg.ru