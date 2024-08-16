Аквапарки и горнолыжные комплексы: на развитие туризма в России выделили миллиарды

Кабмин выделил более ₽6,5 млрд на льготное кредитование проектов в сфере туризма

Для поддержки программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в России, дополнительно из резервного фонда кабмина выделено свыше 6,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что решение о выделении такой субсидии позволит инвесторам ускорить работы, вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений. Так что у наших граждан появится больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе всей семьей», – подчеркнул глава кабмина в ходе очередного заседания Правительства РФ.

Напомним, программу Правительства РФ по выдаче льготных кредитов в сфере туризма запустили в 2021 году. В ее рамках инвесторы на льготных условиях получат кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.

В настоящее время программа охватывает более 200 проектов с субсидируемым кредитным портфелем порядка 870 млрд рублей.

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Источник: government.ru