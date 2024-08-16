Как можно лишиться своей машины: новая схема обмана при заказе авто из-за рубежа

Эксперт Шелков: Формальные владельцы начали отбирать у россиян «параллельные» авто

Посредники, на имя которых проводилось промежуточное оформление машин при поставке из-за границы и их таможенная очистка, начали предъявлять свои права на автомобили и требовать их изъятия у конечных собственников, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Это так называемые дропы, пояснил он. Обычно у них есть определенные льготы на растаможку. Такой номинальный посредник может заявить, что машина принадлежит ему, документы все оформлены на него, поэтому он требует извлечь ее из незаконного пользования.

Шелков отмечает, что в качестве дропов могли выступать люди, проживающие на Дальнем Востоке, либо представители льготных категорий граждан Белоруссии, а именно инвалиды и многодетные семьи, имеющие льготы, в том числе по растаможке машины.

Дропам выплачивают небольшую сумму за посредничество, и напрямую в сделке они не участвуют, но формально такой человек числится владельцем автомобиля.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Газета.Ru»