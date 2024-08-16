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Как можно лишиться своей машины: новая схема обмана при заказе авто из-за рубежа

Эксперт Шелков: Формальные владельцы начали отбирать у россиян «параллельные» авто

Посредники, на имя которых проводилось промежуточное оформление машин при поставке из-за границы и их таможенная очистка, начали предъявлять свои права на автомобили и требовать их изъятия у конечных собственников, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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Это так называемые дропы, пояснил он. Обычно у них есть определенные льготы на растаможку. Такой номинальный посредник может заявить, что машина принадлежит ему, документы все оформлены на него, поэтому он требует извлечь ее из незаконного пользования.

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Шелков отмечает, что в качестве дропов могли выступать люди, проживающие на Дальнем Востоке, либо представители льготных категорий граждан Белоруссии, а именно инвалиды и многодетные семьи, имеющие льготы, в том числе по растаможке машины.

Дропам выплачивают небольшую сумму за посредничество, и напрямую в сделке они не участвуют, но формально такой человек числится владельцем автомобиля.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
16.08.2024
Фото:Depositphotos
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